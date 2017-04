Partecipate, Colomban ne taglia 18 e promette: "Daspo a vita per i corrotti"

Da 30 a 12-13 aziende partecipate. E un 'Daspo a vita' per i corrotti. E' questa la ricetta dell'assessore Massimo Colomban che questa mattina, nel corso di una commissione capitolina Bilancio sul tema, ha ribadito l'intenzione di assestare una netta sforbiciata alla composita galassia delle municipalizzate capitoline. "Rilancio e valorizzazione", anche grazie a delle sinergie, le parole d'ordine per Ama, Acea, Atac, Roma servizi per la mobilità, Risorse per Roma, Assicurazioni di Roma e AequaRoma. Si salva anche Roma Metropolitane a differenza di quando era stato annunciato, e votato dall'Aula, all'inizio del novembre scorso. In bilico Zetema, su cui è in corso un monitoraggio ulteriore anche se "sta funzionando bene", e Farmacap, dove prosegue il commissariamento e su cui deciderà l'assessorato al Bilancio di Andrea Mazzillo.

Tutte le altre, a cominciare dal "pozzo senza fondo" di Fiera di Roma, sono destinate ad "accorpamenti e dismissioni". E' questo il piano delineato dell'assessore Colomban, insieme al coordinatore del gruppo di lavoro, il dirigente di Acea Paolo Simioni nel corso della commissione Bilancio sul piano delle partecipate che si è tenuta questa mattina nella Sala del Carroccio in Campidoglio.

ANCHE LE FONDAZIONI - "Ci concentreremo alla fine su 12 o 13 società, stiamo ancora ragionando e pensando su come fare, perché alcune lavorano meglio accorpate" ha spiegato l'assessore. "Oltre a queste ci sono poi anche 52 tra fondazioni e associazioni che sono costate 23,6 milioni nel 2016 e andranno razionalizzate in base a una riflessione, che sarà un'analisi più politica che tecnica". Poi ha aggiunto: "Dobbiamo pensare a dismissioni e razionalizzazioni senza mandare nessuno a casa. Io sono un liberalsociale e non mi definisco né di destra né di sinistra, e penso che bisogna prima creare qualcosa e poi distribuirla.

LE SINERGIE - Simioni è poi entrato nei dettagli: "Su Ama, Atac, Roma Metropolitane, Roma servizi per la mobilità, Rpr e Adir abbiamo definito il piano industriale, sulle ultime due abbiamo definito il perimetro effettivo delle attività per efficientarle, e lo stesso per AequaRoma. Abbiamo così cominciato a immaginare sinergie: Ama-Acea sugli impianti di trattamento, ma anche Atac-Acea sullo scorporo delle sezioni elettriche, e poi Ama-Acea-Aequa Roma, Ama-Atac-Acea, Atac-Ama, Rm-Rsm-Rpr". In particolare, ha spiegato il dirigente di Acea, "su Adir e Rpr stiamo pensando a delle efficienze: su Adir il piano prevede un -26% di costi fissi grazie all'efficientamento, il -10% di premi pagati da Roma Capitale e l'estensione del perimetro delle attività vista l'elevata marginalità con un utile netto al 43%; Rpr invece può creare valore per la Capitale, perciò si provvederà alla digitalizzazione del patrimonio e a sinergie strategiche". I dati, però, "non sono analitici" ha spiegato Colomban. "Una volta chiusi i bilanci ne avremo di più precisi".

'LAVORO APPENA INIZIATO' - Per lo Colomban il lavoro "è appena iniziato. Questo è solo l'abc e dovremo arrivare a finire l'alfabeto: sarà un lavoro che durerà anni e si vedrà in futuro. Stiamo trattando Roma come una società che è una holding e da quest'anno lo sarà anche per legge. Le partecipazioni della Capitale vanno trattate così".

IL DASPO PER I CORROTTI - "Abbiamo 47mila dipendenti tra Campidoglio e partecipate" ha spiegato l'assessore. "La maggioranza silenziosa lavora bene, ma dobbiamo intervenire su una sacca di inefficienza del 20, 30, 40% che inficia questa buona volontà. Io sono per il Daspo a vita per chi si macchia di episodi di corruzione o conflitti di interessi gravi".

ROMA COME LA SILICON VALLEY - Si chiama 'Caput Mundi' ed è un progetto che ha l'obiettivo di attrarre investimenti da tutto il mondo. "Roma è una città difficile ma con grandi potenzialità di cui da veneto non ero un amante, ma lo sono diventato. Roma Capitale può diventare molto più di una Silicon Valley, ma manca un'ecosistema. La città è succube della burocrazia, c'è un ginepraio di leggi che gli stessi dirigenti non riescono a interpretare in maniera chiara. Per questo insieme alla sindaca Virginia Raggi abbiamo elaborato un progetto denominato 'Roma Capital Mundi' proprio con l'obiettivo di attrarre investimenti da tutto il mondo. Federalismo? Si sta andando anche verso questo, il progetto di rilancio della città, Roma Capital Mundi, prevede proprio il coinvolgimento dei Municipi".

'CDA A TRE PER AMA E ATAC' - L'assessore alle Partecipate ha inoltre annunciato il ritorno al cda a tre in Ama e Atac. "Sono società molto complesse: nemmeno un'industria privata mette un unico amministratore a gestire società coì complesse perchè potrebbe prendere decisioni non accurate o sbagliate. Sei occhi vedono meglio di due. Entro qualche mese introdurremo questo cambiamento".

ROMA MULTISERVIZI - Nessuna novità, invece, su uno dei nodi più scottanti del piano delle partecipate, il destino di Roma Multiservizi con il posto di lavoro di circa 4 mila dipendenti legato alle future scelte dell'amministrazione capitolina. "Su Roma Multiservizi non posso dirvi granché perché tutti i dirigenti e l'Avvocatura stanno ancora valutando se sono possibili la gara a doppio oggetto o la soluzione in house in alternativa a quello che ha detto il Tar, ovvero un bando con la divisione in una quindicina di lotti. Lo sapremo la prossima settimana". L'assessore non ha placato le preoccupazioni dei lavoratori, che chiedevano l'internalizzazione del servizio: "Queste affermazioni nebulose non danno alcuna certezza al futuro di questi lavoratori" il commento di Serenetta Monti dell'Usi.