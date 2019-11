Piano Urbano Parcheggi, l'idea del M5s: "Privilegerà le rotazioni e non i box privati"

Il Comune di Roma si doterà a breve di un nuovo piano parcheggi "che privilegi la rotazione e non i box privati". È quanto emerso questa mattina nel corso della riunione della commissione Mobilità presieduta da Enrico Stefàno (M5S). I tempi del nuovo piano, così come la localizzazione dei nuovi parcheggi, ancora non sono noti.

C'è però già qualche linea guida: "Non si ricorrerà come in passato allo strumento del project financing - ha spiegato Alberto Di Lorenzo, responsabile del settore Attuazione del piano parcheggi del dipartimento Mobilità - ancora è allo studio la localizzazione dei nuovi parcheggi ed è in corso una riflessione se fuori o dentro le mura".

"Un nuovo piano parcheggi fatto in modo sano e basato quasi esclusivamente sulla rotazione può portare benefici al traffico - ha aggiunto Stefàno - ci stiamo lavorando. È stato provato che il 20-30% della congestione delle strade è infatti dovuta alla ricerca del parcheggio".

(Fonte Agenzia Dire)