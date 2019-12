Senza tetto, scattato il piano freddo della Caritas: aumentano i posti letto nelle parrocchie

Sono iniziate ieri, 1 dicembre, le attività di accoglienza straordinaria nelle parrocchie. Domenica, primo giorno del mese, la Caritas di Roma ha attivato il Piano freddo diocesano in collaborazione con le parrocchie. Diverse le azioni messe in campo come "attività di accoglienza straordinaria, formazione per i volontari, sensibilizzazione della cittadinanza e una campagna di comunicazione che avrà per tema 'Come in cielo, così in strada' che si svilupperà fino ad aprile 2020", si legge in una nota.

Il progetto è chiaro: fare in modo che "la città possa essere sentita da chi vive in strada come un luogo aperto e familiare, disponibile e in ascolto". Si legge ancora nella nota: "Con l’arrivo dell’inverno molte strade di Roma si trasformano in un dormitorio a cielo aperto, 'costringendo' la città ad accorgersi 'dell’emergenza', della condizione in cui vivono tante delle persone che sono senza un alloggio. È pensabile che un numero così elevato di persone dorma in strada nella nostra città?", scrive la Caritas di Roma sul suo sito. "È pensabile che persone, che hanno un’enorme mole di problematiche (sanitarie, sociali, economiche, relazionali, …), siano lasciate a sé stesse?. Per questo la Caritas Diocesana ha messo a disposizione del territorio un’equipe di operatori di provata esperienza umana e professionale che da anni opera nei servizi, per condividere insieme il percorso di accoglienza nelle parrocchie".

Per questi mesi invernali la Caritas di Roma mette in campo un piano di "accoglienza notturna straordinaria" in "aggiunta ai servizi ordinari". Si tratta di "70 posti letto aggiuntivi che verranno attivati in appositi locati situati all’interno della 'Cittadella della Carità'". La predisposizione di posti letto di "accoglienza notturna nelle parrocchie e negli istituti religiosi, dove i volontari potranno sperimentare la fraternità e l’amicizia con le persone senza dimora, in uno stile di ascolto e condivisione, anche delle normali attività quotidiane. Nello scorso anno esse hanno dato ospitalità ad oltre 70 persone".

Ecco le realtà che anche quest’anno hanno confermato la loro disponibilità al Piano Freddo Diocesano: Sant’Agapito, San Giustino, San Giulio, San Giuseppe al Trionfale, Istituto Missionari della Consolata, San Giovanni Battista De Rossi, Sant’Elena, Istituto Religiose della Croce del Sacro di Gesu’, San Giuseppe a via Nomentana, San Giorgio di Acilia come progetto di prefettura XXVII (tra quelle che hanno collaborato: San Carlo da Sezze, San Corbiniano, S Melania Juniore, San Timoteo, San Leonardo da Porto Maurizio), Istituto Giovanni Battista a Tor Vergata, Sant’Andrea Corsini come progetto di prefettura, S Maria Addolorata. Quest’anno si uniranno anche le parrocchie di: San Felice da Cantalice, Santa Maria Stella Matutina, San Stanislao, Santa Caterina da Siena, Santi Antonio di Padova e Annibale Maria".

Per fare questo la Caritas di Roma ha messo in campo anche un piano di formazione "degli operatori parrocchiali e dei volontari", di "incontri nelle parrocchie per la formazione di gruppi di volontari che si impegneranno nelle strutture e nel Servizio Itinerante Notturno", che è stato potenziato. Sono stati incrementati "gli automezzi in uscita ogni sera su strada per il monitoraggio e il supporto ad ogni necessità proveniente da chi vive in strada". 5 unità mobili che gireranno le aree più periferiche (Ostia e in generale il Municipio X). Il servizio itinerante opererà nel periodo invernale dalle ore 19.30 alle 23.00.

E' scattato anche l'appello per la donazione di coperte e sacchi a pelo. "Una campagna di raccolta di coperte, lenzuola, asciugamani, cuscini, vestiario e beni di prima necessità che serviranno per attivare i posti aggiuntivi accoglienza notturna".

Questi i "numeri di emergenza (06.88815201 – 342.7902662) e un contatto e-mail (servizioitinerante@caritasroma.it) dedicati specificatamente agli interventi su strada per tutto il periodo invernale".