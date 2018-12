Piano freddo: "Da assessore nè tempi nè numeri, solo l'annuncio di una gara"

Nè un numero nè una data nella risposta del Campidoglio alle richieste sul piano freddo. Siamo in pieno inverno, almeno a guardare il termometro, con un clima che di notte è gelido. Che fine ha fatto l'accoglienza ai senza tetto?A firmare un'interrogazione in aula Giulio Cesare il consigliere del Pd Giovanni Zannola: "L'abbiamo presentata all'inizio del mese per sapere quali provvedimenti l'amministrazione, anche alla luce della serie di sgomberi in atto, avesse messo in atto con il Piano freddo". E ieri, in Consiglio comunale, è arrivata la risposta. Poco esaustiva, per i dem.

"Non ci sono nè numeri nè date ma solo l'annuncio di una gara che evidentemente al 17 dicembre non è ancora stata espletata - ha commentato Zannola - di fatto la città non ha un Piano freddo ma solo un annuncio e un indirizzo politico dell'assessore agli uffici che racconta che allargherà la platea dei beneficiari. A ridosso delle festività natalizie e con il previsto abbassamento delle temperature il Piano freddo a Roma è ancora in alto mare".

In effetti, nella risposta scritta fornita dall'assessore al Sociale Laura Baldassarre, non sono presenti date nè numeri, ma l'assessore spiega - si legge nel documento - di aver "indetto una procedura di gara per aumentare, rispetto agli anni precedenti, la capacità di accoglienza soprattutto nelle ore notturne".