Piano di zona Borghesiana: "Acqua in ascensore per un temporale, fermo per una settimana"

Una settimana senza ascensore a causa di un temporale. "Con buona pace delle persone anziane che non sono potute uscire di casa". E' la segnalazione che arriva da uno degli inquilini di un palazzo realizzato nel piano di zona Pantano-Borghesiana, in via Nocera Terinese 22, scala B. Non un quartiere qualsiasi: nel marzo scorso salì agli onori della cronaca per l'inchiesta che ha coinvolto alcune cooperative costruttrici con l'accusa di truffa per non aver sottratto i finanziamenti regionali dai prezzi di locazione a danno degli inquilini. Dieci persone sono state iscritte nel registro degli indagati, tra membri dei consigli di amministrazione di quattro cooperative e funzionari comunali.

Nel corso del temporale del 10 settembre scorso, che mise in ginocchio diverse parti della città, "l'acqua è entrata nell'ascensore che è rimasto fuori uso per una settimana con la conseguenza che alcune persone anziane non sono potute uscire di casa". Una "carenza di manutenzione e di pulizia" che gli inquilini denunciano anche in altre parti del palazzo: "Cantine sporche, muffa alle pareti, il sensore di apertura e chiusura del cancello non funzionante, crepe lungo i muri". Non solo quindi la battaglia contro gli 'affitti gonfiati' e gli sfratti. "Paghiamo anche le spese di condominio e questo è il risultato".

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Allegati