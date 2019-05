Atac, giunta approva il piano assunzionale: 400 nuovi ingressi, 250 autisti per i bus

Nuovi autisti, operai, amministrativi. Atac potrà beneficiare di nuove risorse umane in azienda. La Giunta capitolina ha approvato il piano assunzionale per l'anno 2019 presentato dall'azienda di via Prenestina, lo ricordiamo, sottoposta a procedura di concordato preventivo (votato lo scorso gennaio dall'assemblea dei creditori) per tentare il salvataggio dal default.

"Il piano assunzionale - spiega il Campidoglio in una nota stampa - prevede contratti a tempo determinato per un periodo di 24 mesi". L'ampliamento dell'organico sarà così suddiviso: 250 autisti, 147 operai, 7 addetti alle stazioni, 3 amministrativi.

"Lo sviluppo del piano assunzionale - si legge ancora in nota - rientrando nei parametri di controllo che il socio Roma Capitale è tenuto a verificare, è orientato al raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano concordatario depositato dall’azienda nell’ambito della procedura di concordato preventivo".