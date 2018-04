Caos piani di zona, una nuova sentenza scuote gli inquilini: "Pagare solo l'affrancazione"

È di nuovo una sentenza a scuotere i piani di zona della capitale. Con un'ordinanza del 17 aprile del 2018, il Tribunale di Roma ha condannato in primo grado un venditore, che aveva ceduto un immobile 'convenzionato' a prezzi di libero mercato, a risarcire all'acquirente solo le somme necessarie ad ottenere la cosiddetta affrancazione e non l'intera differenza tra i due valori, accogliendo la linea difensiva dello studio legale Ferraro, Giove e Associati. L'acquirente chiedeva 177 mila euro, somma che equivale alla differenza di prezzo tra il valore stabilito dalla convenzione, detto 'massimo di cessione', e quanto effettivamente versato per la compravendita. Il giudice Antonio Perinelli ha invece limitato la condanna a quanto necessario per ottenere la cosiddetta affrancazione, vale a dire quanto dovuto dal proprietario al Comune per 'liberare' il valore dell'immobile dalla convenzione, pari a 10 mila euro. A darne notizia è lo stesso studio legale.

Il contesto è quello delle compravendite nei piani di zona. Per anni queste abitazioni realizzate con agevolazioni pubbliche e destinate alle categorie meno abbienti, dopo la prima vendita avvenuta a 'prezzo massimo di cessione' sono state vendute e rivendute a prezzi di libero mercato. Il 16 settembre del 2015 una sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (la numero 18135 del 2015) piomba come un meteorite su questo sistema e stabilisce che questa interpretazione della legge era errata: il valore 'calmierato' di queste abitazioni segue l'immobile e non si esaurisce con il primo proprietario. Il vincolo del prezzo massimo di cessione può essere rimosso solo con apposita convenzione con il Comune. L'effetto è quasi immediato: il valore di tutte le abitazioni realizzate nei piani di zona 'crolla' di colpo. Risultato: compravendite bloccate, rogiti rimandati, cause. Il problema coinvolge oltre 200 mila famiglie.

In particolare, sono decine le cause avanzate dagli acquirenti verso i venditori che, sulla base di quanto stabilito dalla Cassazione, hanno chiesto il rimborso della differenza tra quanto versato 'a libero mercato' e il 'prezzo massimo di cessione' che equivale al valore del bene non affrancato. Qualcuno, come raccontato da Romatoday, è stato condannato in primo grado a pagare circa 300 mila euro. Qualcun'altro ha raggiunto una mediazione.

"Mentre altre sentenze hanno condannato il venditore a risarcire l'acquirente dell'intero differenziale di prezzo, l'ordinanza del 17 aprile per la prima volta ha valorizzato il grande divaro tra la diversità di prezzo e l'onere di affrancazione. È questo 'l'abuso di diritto'" spiega a Romatoday l'avvocato Stefano Giove, socio fondatore di FGA - Studio Legale Ferraro Giove e Associati. "Questa interpretazione consente un'applicazione della normativa conforme alla Costituzione, ci sarebbe altrimenti una disparità di trattamento tra chi ha potuto affrancare e chi, avendo venduto prima, è stato privato di tale possibilità".

"Il Giudice" sottolinea l’avvocato Maurizio Gugliotta di FGA "ha accolto tutte le nostre eccezioni sia in tema di abuso del diritto che in punto di totale assenza di responsabilità a carico del notaio citato in giudizio". In merito al primo punto la sentenza ha infatti stabilito che la richiesta del 'prezzo pagato in eccesso sarebbe "pienamente legittima ove l’ordinamento non concedesse altri rimedi". Ma "così non è in quanto è riconosciuto al proprietario di procedere all’affrancazione del bene pagando un prezzo".

L'affrancazione è una possibilità e non un obbligo "ma se l’acquirente lamenta la violazione di propri diritti, e può scegliere, proprio perché la legge lo consente" aggiunge Giove interpellato da Romatoday "secondo il Giudice deve optare per la strada meno onerosa per la controparte; trovandosi - alla fine - nella medesima condizione: poter vendere a prezzo pieno".