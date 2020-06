Piani di zona, un gruppo di cooperative e inquilini pronto alla class action contro il Comune

Una class action per “portare a compimento i piani di zona” sia dal punto di vista delle procedure amministrative sia per quanto riguarda le opere di urbanizzazione. Annunciata per la prima volta all’inizio di dicembre del 2019 con una conferenza nella sala della Protomoteca in Campidoglio, l’intenzione di un gruppo di società e cooperative costruttrici e di inquilini di avviare un’azione legale collettiva nei confronti del Comune di Roma è stata ribadita ieri nel corso di un incontro virtuale sulla piattaforma Zoom. Proprio come avvenuto la prima volta, al confronto hanno partecipato i capigruppo capitolini Svetlana Celli (Roma Torna Roma), Davide Bordoni (Lega), Andrea De Priamo (Fdi) e Giulio Pelonzi, (Pd) mentre Stefano Fassina (Sinistra per Roma) aveva dato la sua disponibilità ma non ha partecipato per altri impegni.

“Il primo motivo per cui abbiamo deciso di intraprendere questa class action è la necessità di portare a termine le procedure amministrative relative ai piani di zona”, spiega Marco Italiano, portavoce del comitato che sta promuovendo l’azione legale. “Non è possibile che dopo tantissimi anni siamo ancora in attesa della firma dei prezzi massimi di cessione. Il secondo tema riguarda le opere di urbanizzazione: pur avendo pagato la quota non abbiamo ancora nulla sotto casa perché questa amministrazione si nasconde dietro quelli che c’erano prima. La magistratura faccia chiarezza sui comparti dove si sono verificate irregolarità ma tutti gli altri devono concludere le procedure amministrative”.

Timido “plauso” è stato espresso verso il protocollo firmato nei giorni scorsi da Roma Capitale e Regione Lazio che prevede di investire 56 milioni di euro per completare le opere di urbanizzazione. Opere che dovevano essere realizzate dagli operatori che hanno costruito nei piani di zona ma che, con la finalità di completare i piani, verranno finanziate come se fossero opere pubbliche.

Nel mirino soprattutto la determina 440 del 2019 con cui il dipartimento Urbanistica aveva dettato nuove linee guida per la determinazione dei prezzi di cessione di queste case di edilizia agevolata perché, si legge nel documento, “l’incoerente applicazione della normativa” aveva portato a uno “sviamento della finalità pubblica” rendendo, di fatto, le case più costose per i cittadini che ne avevano diritto. La delibera, impugnata da una società edilizia, nei giorni scorsi è stata annullata dal Tar. Sotto attacco soprattutto il carattere “retroattivo” del provvedimento. “Con questo atto Roma Capitale aveva inteso rivisitare i prezzi bloccando i procedimenti e determinando un vero e proprio corto circuito. Una situazione di incertezza che ha creato pregiudizio a tutto il sistema”, ha detto nel corso dell’incontro l’avvocato Mariano Cigliano, il cui studio sta seguendo la class action.Nel frattempo, dal comitato Class Action hanno fatto sapere: “Siamo pronti a inviare diffide per chiedere la conclusione dei procedimenti amministrativi e ci riserveremo azioni legali anche per i danni subiti”.

Duro l'attacco politico verso l'amministrazione da parte di tutti i capogruppo presenti. “Quello dei piani di zona è un settore strategico che aveva sicuramente bisogno di alcune modifiche ma che è stato demonizzato”, le parole di Celli. De Priamo parla di "fallimento totale dei 5 Stelle che si erano proposti per il rinnovamento di questo strumento e non sono stati nemmeno in grado di avviare le opere di urbanizzazione minime attese in alcuni quartieri da anni. Pelonzi attacca invece la delibera con il ‘Programma per l’emergenza abitativa’ che riorganizza i piani di zona: “Questo provvedimento farà morire l’edilizia agevolata” afferma attaccando la decisione di “puntare sulla locazione perenne” e “l’annullamento di alcune aree”. Bordoni invece commenta: "Siamo contrari all'immobilismo con cui il Comune vuole tenere i cittadini soci delle cooperative andando per le lunghe su di una questione in cui il Tar del Lazio ha parlato chiaramente".

Intanto, proprio dal piano di zona Colle Fiorito, nei giorni scorsi è arrivata un’altra sentenza al Tar: quella che ha confermato la correttezza della procedura di decadenza della convenzione approvata nel luglio scorso dall’Assemblea capitolina (relativa a una sola società che ha realizzato due immobili e non a tutto il quartiere). Domani, invece, insieme al protocollo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione approderà in commissione Urbanistica programma per la riorganizzazione e completamento dei piani di zona.