Pezzella-Arioli: "Salvare Forza Italia da se stessa"

"La gente non vuole più sentir parlare di Forza Italia come Partito dei moderati simile al PD di Renzi, la gente vuole una Forza Italia vicina a Lega e Fratelli d'Italia" con queste parole inizia il comunicato stampa di Massimo Pezzella ViceCoordinatore Romano di Forza Italia, che sostiene fin dal primo momento il pensiero dell'EuroDeputata Alessandra Mussolini. "Sarebbe sufficente ascoltare cosa ci chiede la gente quando la si incontra nelle varie occasioni quotidiane, le persone vogliono semplicemente un Partito meno di CentroDestra ma un pò più di DestraCentro, questa non è una richiesta marginale e dunque non possiamo ignorarla" anche Luca Arioli, attuale Coordinatore di Forza Italia per il V Municipio di Roma Capitale rilascia dichiarazioni molto critiche e dure sulla gestione odierna del Movimento fondato nel '94 da Silvio Berlusconi. "È tempo quindi di lanciare un'OPA sul Partito, come ha dichiarato la stessa Alessandra Mussolini, perchè ogni Esponente di Forza Italia ha il diritto e dovere di capire quali siano i reali progetti nell'immediato futuro" con queste parole si conclude il comunicato congiunto di Pezzella-Arioli.