Pestaggio a Villa Bonelli: CasaPound sale sul ring, allenamento di boxe con i ragazzi del parco

Dopo l'aggressione a Villa Bonelli e le reazioni dei politici locali, si è passati all'azione. A farlo. I militari di Casapound che, ieri, hanno organizzato al parco del quartiere un allenamento di pugilato in collaborazione con l'ASD Monteverde boxe. Un evento per manifestare soliderà verso Luca, nome di fantasia, e la sua fidanzata di 14 anni, aggrediti a pochi passi dalla stazione (qui l'articolo completo).

"Abbiamo scelto di organizzare questa iniziativa perché la disciplina del pugilato è a nostro avviso foriera di messaggi positivi: insegna la disciplina, il sacrificio, il rispetto dell’avversario e l’educazione al coraggio. - spiega - Davide Di Stefano, responsabile romano di CPI - Tutti valori che, ad oggi, vengono ignorati dalla politica, guardati con diffidenza dai sistemi educativi e talvolta espressamente deprecati dalla comunicazione mainstream".

"A nostro modo di vedere - e conclude - invece, questa nostra società deve ricominciare a proporre modelli di Uomini e di Donne capaci, tra le altre cose, anche di ribellarsi, fisicamente e non, alle ingiustizie. Perché non è vero che tutto è già deciso, che ci si deve arrendere, che il disimpegno e la fuga sono le uniche cose rimaste da fare. Per far fronte alla vigliaccheria bisogna allenare il coraggio"