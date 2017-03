Diciotto milioni per le periferie, firmate le convenzioni con il Governo: ecco i progetti

La riqualificazione dell'edificio Ex Gil di Ostia. Tre interventi a Corviale. Uno a San Basilio, in piazza San Cleto ed un progetto di promozione per la Mobilità dolce nelle scuole. Sono questi i progetti per le periferie, finanziati con 18 milioni, contenuti nell'accordo sottoscritto ieri a palazzo Chigi dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi.

La sindaca ne ha parlato nel corso delal conferenza stampa di presentazione del neo assessore Montuori in Campidoglio. "Siamo stati a palazzo Chigi dal premier Gentiloni per sottoscrivere questa convenzione sul bando delle periferie. Inizia ora un percorso che facciamo insieme e che mira a restituire alle periferie un ruolo centrale. Marginalità e abbandono sono ormai concetti residuali: il nostro obiettivo è quello di far rinascere tutte le periferie".

In particolare per la riqualificazione dell'Ex Gil a Ostia andranno 13 milioni. Due e mezzo andranno al Corviale. 787.500 euro andranno a San Basilio. Infine 1,5 milioni per la promozione del pedibus e del 'bike to school' in 15 scuole di Roma.

I DETTAGLI DEI PROGETTI

Riqualificazione e restauro conservativo dell’Edificio ex GIL a Ostia [TUTTI I DETTAGLI]