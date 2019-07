Filobus Laurentina Tor Pagnotta, scatta la fase due: cambiano i percorsi di 6 linee

Da lunedì 15 luglio scatta la fase 2 del corridoio Laurentina-Tor Pagnotta. Da domani la 795 estenderà il percorso sino al Campus Biomedico e tutte le corse della transiteranno per via Laurentina/Libellule. Le modifiche, però, non finiscono qui.

Cambiano i percorsi delle linee 078, 731, 772, 778, 779 e 795. In particolare, dal 15 luglio la 078 (dal 21 luglio attiva anche nei festivi), che viaggia tra la stazione Tor di Valle della Roma-Lido e Spinaceto, cambierà percorso per servire la zona di Torrino Sud e quella di Mostacciano, in sostituzione della linea 778.

Linea 778 che, sempre da lunedì 15, raggiungerà il nodo di scambio della metro B al capolinea di Laurentina, percorrendo la Colombo e viale dell’Umanesimo e realizzando anche un nuovo collegamento con l’ospedale Sant’Eugenio; come anticipato, non transiterà più nella zona di Torrino Sud e in quella di Mostacciano.

E poi: la 731 sarà prolungata lungo via di Trigoria, fino a piazzale Dino Viola, in sostituzione della linea 795. Contemporaneamente, la 795 estenderà il percorso sino al Campus Biomedico. Tutte le corse della 795 transiteranno per via Laurentina/Libellule.

La 772 mantiene il collegamento via Ballarin/stazione Laurentina e servirà anche la zona di viale Cesare Pavese (al posto della 779) e transiterà davanti alla stazione metro B di Eur Fermi. La 772 non servirà più la tratta Laurentina-Carucci, che comunque è raggiunta dalla linea 74.

La 779 viene quindi ridisegnata per collegare direttamente il Laurentino 38 all´EUR e alla zona commerciale e direzionale di Castellaccio.

Da lunedì 8 luglio, intanto, sono attive le linee 72 (ex 722), 73 (ex 707) e 74 (Fonte Laurentina-Laurentina metro B); 74 e 788 hanno sostituito 797-797D; al posto di 703-703L ci sono lo 073 (sino a Fonte Laurentina) e poi la 73 che arriva all'Eur; al posto della 044, ci sono la 074 (sempre sino a Fonte Laurentina) e poi la 73 per l’Eur.

Fa però molto discutere la trasformazione della linea 044 nella linea 074 (da non confondere con il 74 che è il filobus ndr). La prima collegava Santa Palomba con l'Eur. Serviva quindi a mettere in connessione l'estrema periferia del Municipio IX, con il quartiere che, notoriamente, è più ricco di servizi. Vale a dire scuole, attività commerciali, posti di lavoro, ed ospedali.