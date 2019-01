Con "quota 100" oltre mille dipendenti comunali in pensione: in arrivo nuove assunzioni

Da 480 pensionamenti previsti a 1100. E' l'effetto del decreto "quota cento" del governo giallo-verde sui pensionamenti, per il 2019, che interesserà i dipendenti di Roma Capitale. Lo ha spiegato l'assessore al personale capitolino Antonio De Santis con un video postato su Facebook che illustra come il Comune farà fronte a queste nuove uscite. Posti che resteranno scoperti e che avranno bisogno di nuove leve.

"Sin dal 2016 abbiamo approntato un piano assunzionale che ha portato all'interno di Roma Capitale circa 4mila unità di nuovo personale" premette De Santis. Ma non basterà. "Continueremo ad accompagnare questo processo con dei piani assunzionali che in qualche modo bilancino queste uscite". Si attingerà dalle graduatorie degli idonei che aspettano da anni una chiamata e, se non sarà sufficiente, servirà un nuovo concorsone pubblico. L'ultimo, lo ricordiamo, è del 2010.

Intanto, dà notizia De Santis, "con le determinazioni dirigenziali che sono state adottate alla fine del dicembre scorso" arriveranno "148 dipendenti nuovi che firmeranno il contratto entro la fine di marzo".