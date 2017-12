Atac, luce per quattro pensiline: gli impianti alimentati da energia solare

Atac ha avviato un piano finalizzato a illuminare nelle ore serali le pensiline del trasporto pubblico non raggiunte da rete elettrica. Obiettivo offrire maggiore sicurezza ai passeggeri in attesa e ai conducenti, anche alla luce dei recenti casi di aggressione che si sono verificati a danno del personale.

Il piano prevede un primo test per condurre il quale sono già stati installati dispositivi con luci a led alimentati tramite un impianto fotovoltaico di nuova generazione su quattro pensiline.

Ciò servirà a raccogliere informazioni sulla funzionalità di questa soluzione, utili a definire il previsto piano generale di intervento.

Due delle fermate in sperimentazione si trovano lungo la linea tram 14, in viale Palmiro Togliatti, all’incrocio con via Prenestina. Un’altra in via Prenestina all’incrocio con piazza Caballini, fermata per i tram 5 e 14. L’ultima sul tracciato delle linee 673 e 715 in via Pellegrino Matteucci, in zona Ostiense. Si tratta di fermate che, per diversi motivi, erano prive di alimentazione da rete elettrica e poco esposte all'illuminazione stradale notturna e quindi risultavano particolarmente buie.