Via del Corso: avviata la pedonalizzazione tra largo Goldoni e via delle Convertite

Via del Corso, nel tratto compreso tra Largo Goldoni e via delle Convertite, è diventata pedonale. Come annunciato dalla sindaca Raggi e dall'assessora alla mobilità Meleo, da sabato 7 luglio il percorso, pieno di attività commerciali, è stato chiuso al traffico.

Più pedoni e meno auto

L'intervento destina la piena fruibilità della strada a cittadini e turisti. D'altra parte, come sottolineato dall'assessora Meleo, la viabilità è stata modificata prestando "particolare attenzione alle esigenze dei residenti e dei lavoratori di zona". L'operazione, aveva anticipato la Sindaca, "di fatto consegna un'altra area ai pedoni e toglie spazio alle auto" . L'intervento quindi "che ve nella direzione che stiamo tracciando per Roma" e che prevede di disincentivare l'utilizzo del mezzo privato, con una serie di progetti che vanno dalla realizzazione delle ciclabili alle corsie della mobilità e che, evidentemente, include anche le pedonalizzazioni.

Taxi, Ncc e traffico privato: le novità

Per quanto riguarda l'intervento da sabato 7 luglio formalmente avviato su via del Corso, ci sono una serie di novità da prendere in considerazione. La prima riguarda via Tomacelli che diventa a senso unico da Largo Goldoni a via del Leoncino e, in senso opposto, dal lungotevere a largo Monte D'Oro. In questo caso la strada è percorribile, a senso unico, dalle auto provviste di permesso Ztl, dai taxi e dai veicoli Ncc. Poi però, solo queste due modalità di trasporto, potranno proseguire su via Tomacelli, in direzione di via del Corso fino all'incrocio. Lì vengono obbligati a svoltare a destra su via del Leoncino (per andare verso via della Fontanella Borghese) oppure a sinistra su vicolo del Grottino.

Per quanto riguarda invece il traffico privato, le auto potranno girare da largo Monte d'Oro a destrar verso via dell'Arancio,oppure a sinistra verso piazza Augusto Imperatore.

Come cambia il trasporto pubblico

La pedonalizzazione comporta anche delle novità per quanto riguarda il trasporto pubblico. Come comunicato sul sito "Muoversi a Roma", cambiano itinerario le linee di bus 628, N6 e N25 che "non transitano più su via Tomacelli e via del Corso e percorrono, invece, via di Ripetta, via Monte Brianzo, via Zanardelli, corso Rinascimento, corso Vittorio Emanuele II, largo Argentina e via delle Botteghe Oscure. Restano invariati i capolinea di piazza Augusto Imperatore per le linee 913 e 301".