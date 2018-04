PD di Roma convoca gli Stati Generali dello Sviluppo Economico

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

ROMA - Il Partito democratico di Roma convoca gli Stati Generali dello Sviluppo Economico - Roma produttiva - il 23 Aprile a Piazza di Pietra con inizio dalle ore 17.00. Una giornata per confrontarsi sui temi dello sviluppo economico e avviare un tavolo permanente per disegnare il futuro della città.

Uno strumento di confronto che coinvolge cittadini e rappresentanti delle maggiori realtà pubbliche e private romane per costruire insieme, concretamente, lo sviluppo sostenibile della Roma del domani. Uno degli organizzatori dell’iniziativa, il responsabile dello Sviluppo Economico del PD Roma Augusto Gregori spiega il perché della stessa: “Tutti i romani possono vedere lo stato di emergenza in cui versa la città. I problemi negli ultimi mesi sono aumentati e la pazienza dei cittadini è al limite.

Tuttavia non è nel nostro stile criticare senza proporre. Preferiamo partire dalle soluzioni, pratiche e soprattutto realistiche. Come ama fare chi ha esperienza nell’amministrazione”. Gli Stati Generali infatti saranno articolati su 7 temi fondamentali, che poi potranno essere sviluppati nel tavolo permanente: Commercio, Turismo, Cultura, Artigianato, Impresa e Industria ad alta tecnologia, Mobilità sostenibile e decoro urbano. “Un appuntamento – continua Gregori – dal quale verrà fuori un vero e proprio strumento operativo.

L’obiettivo infatti non è soltanto delineare come vorremmo diventasse Roma nel medio termine, ma cosa ci si impegna a fare per cambiare in meglio il volto della città. A questo proposito ho concordato con le parti di trasformare questo primo incontro in un tavolo permanente per monitorare i feed back e fare il punto sullo stato di avanzamento dei progetti”. “Roma ha bisogno di proposte concrete e misurabili per tornare ad essere protagonista nel Paese e nel Mondo- conclude Gregori - Abbiamo un l’obbligo nei confronti della città e, soprattutto, delle giovani generazioni di creare valore e nuove opportunità di lavoro e di crescita. Farlo in maniera condivisa è la scelta vincente”.

Parteciperanno gli esponenti politici del Partito Democratico eletti in Camera e Senato, rappresentanti istituzionali di Regione Lazio, Comune di Roma, i Presidenti di Camera di Commercio, CNA, Confesercenti, Confartigianato, Confassociazioni, Confimprese Roma, Università Romane, i Segretari Romani di Cgil,Cisl e Uil, imprese romane, Roma Start Up e, in questi giorni, saranno anche incontrate tutte le altre associazioni di categoria che si riconoscono nell’obiettivo di avere una visione comune per Roma, con le quali intraprendere insieme il rilancio della Capitale.

