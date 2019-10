Anche il Pd come la Lega vuole le dimissioni di Raggi: al via una tre giorni di raccolta firme

Anche il Partito democratico si accoda e, dopo la Lega, lancia una raccolta firme parallela per chiedere le dimissioni di Virginia Raggi, e mettere insieme proposte per costruire un'alternativa di governo. Parte oggi quindi la tre giorni di gazebo e banchetti in tutti i municipi di Roma. Il nome dell'iniziativa è 'Raggi, ora basta!'. Organizzata dai dem, vede l'adesione della lista civica Roma Torna Roma e della Rete civica dei cittadini, si svolgerà questo weekend dal 18 al 20 ottobre, in concomitanza alla mobilitazione della Lega per contrastare l'opa lanciata nelle ultime settimane da Matteo Salvini sulla Capitale.

A presentare la tre giorni sono stati ieri nella sede dei gruppi capitolini a via del Tritone i capigruppo in Campidoglio del Pd, Giulio Pelonzi, e della civica Roma Torna Roma, Svetlana Celli, insieme ai consiglieri del gruppo dem in aula Giulio Cesare, Giulia Tempesta, Valeria Baglio, Marco Palumbo, Giovanni Zannola e Giulio Bugarini. Questa iniziativa, ha spiegato Pelonzi, "nasce per confermare il giudizio totalmente negativo sull'esperienza fallimentare della sindaca Raggi. Con i cittadini lanceremo il grido di rabbia di una città umiliata dalla Giunta e ridotta in ginocchio dalle scelte sbagliate dell'amministrazione. Oltre a evidenziare le criticità che affliggono Roma, porteremo anche quelle che sono le nostre proposte per la città elaborate insieme alle categorie sociali, sindacali, associative e imprenditoriali e le sottoporremo al vaglio della città, con bacheche e contenitori per raccogliere i suggerimenti dei romani, anche a livello informatico attraverso una mail che mettiamo a disposizione".

In questo modo, ha sottolineato il capogruppo dem, "iniziamo a costruire un percorso sulla cui base si avvierà un dialogo con tutte le forze del fronte progressista a Roma, quindi non solo i partiti ma anche tutti quei fermenti come i movimenti e il volontariato, un campo di forze di cui il Pd vuole essere il motore per rappresentare un'alternativa alla Giunta Raggi e alla Lega di Salvini". Nei prossimi giorni, ha concluso, "annunceremo la prima iniziativa di questo campo di forze per cominciare a consegnare ai nostri rappresentanti nel Governo e in Campidoglio le nostre proposte in primis su Roma Capitale, di cui nel 2021 ricorre il 150esimo e per quella data vorremmo vedere incardinata una riforma strutturale, e poi sui decreti emergenziali per dare risposte immediate alle emergenze di Roma che l'amministrazione non sta dando".

Per Celli, ''Raggi, ora basta!' Non è solo uno slogan, ma il grido di una città sfinita. Servizi al collasso, dai rifiuti ai trasporti, dalle mense al trasporto disabili, per inerzia e incompetenza di una Giunta che in tre anni ha inanellato solo fallimenti. La Capitale merita servizi efficienti, conti in ordine e certezze amministrative. Serve più cura della città, a cominciare dalle periferie dove vive la maggioranza dei romani. Serve una seria politica sui rifiuti che chiuda il ciclo e renda Roma autosufficiente e non scelte ideologiche". E ancora: "Servono spazi per associazioni, meno post sui social e più ascolto vero dei cittadini. Servono strumenti di governo piu' agili e funzionali, con una riforma dello status giuridico di Roma Capitale che ridisegni le funzioni e riconosca maggiori risorse". Per questo, ha concluso la capogruppo, "la Rete Civica dei cittadini e delle cittadine e la Lista Civica Roma Torna Roma hanno deciso di aderire al fianco del Partito democratico alla mobilitazione di piazza, per dire basta a una Giunta che sta portando Roma al disastro".

Ecco l'elenco delle piazze, diviso per Municipio, dove si svolgerà l'iniziativa del Partito democratico dal 18 al 20 ottobre.

