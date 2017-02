ATER, partiti e associazioni morose finiscono online: “Già rientrati 2 milioni”

Trasparenza, organizzazione e semplificazione amministrativa. Sono questi tre gli ambiti d’intervento in cui muove la legge regionale del 10 agosto 2016. Quella che, rivolgendo una particolare attenzione ad ATER, sta contribuendo a far rientrare un po’ di liquidità all’azienda territoriale di edilizia residenziale.

La legge regionale, al comma 11, stabilisce infatti che “Nel caso in cui i contratti di locazione di immobili ATER prevedano quale conduttore un partito politico, un’organizzazione sindacale o altro ente associativo, l’ATER dispone la pubblicazione trimestrale dell’elenco dei locali commerciali in morosità e dei beni immobili ceduti in locazione”. Una disposizione semplice, che sta producendo ricadute positive. "Siamo già rientrati di 2 milioni di euro” fa sapere il Direttore Generale dell'ATER di Roma Francesco Mazzetto. Il “buco”, registrato il 31 luglio 2016, era però considerevole: 8,8 milioni di euro.

LE MAGLIE NERE - A risultare particolarmente difficile, è la situazione in cui versa la riscossione dei canoni di locazione presso le associazioni culturali, le cooperative e le Onlus. In quest’ambito, nonostante siano rientrati già 700mila euro, l’ultima rilevazione effettuata segnava un passivo di 3milioni e 995 mila euro. In questa categoria, la maglia nera spetta al circolo ricreativo di via Corinaldo che, con i suoi 136 mq, deve restituire ad ATER 217 mila euro. Circa trentatremila in più del Club Peperino che per i suoi 190 mq a Pietralata è moroso per 184 mila euro.

LA REDENZIONE DEI PARTITI - L’iniziativa della legge regionale mostra particolare efficacia nei confronti dei partiti. Sono passati infatti in appena 3 mesi dal dover restituire 2,6 milioni di euro, al milione e trecentomila registrato nel corso dell’ultima rilevazione. La metà. I più bendisposti sono risultati essere i circoli democratici: ben 15 si sono infatti impegnati nella regolarizzazione dei canoni. Anche nove sezioni di Rifondazione Comunista stanno seguendo la stessa strada. Nella classifica dei più morosi invece spicca il Circolo AN di Corviale con i suoi 161 mila euro da restituire. Il fenomeno della morosità è però trasversale ed infatti al secondo posto compare la sezione che SEL ha in via Silvano (142) seguita a stretto giro dal circolo UDC di via Anagni (141 mila euro). Progressi si registrano anche nel settore sindacale, in particolare grazie alla CGIL le cui sedi sono impegnate nella regolarizzazione dei canoni dovuti.

I REFRATTARI - Laddove invece la legge regionale sulla trasparenza non sembra sortire gli effetti sperati, è nel settore dell’associazionismo sportivo . A fronte di un’esposizione più contenuta rispetto alle altre categorie citate, in campo sportivo va registrato il rafforzamento della morosità. E' infatti passata dagli 862 mila euro del 31 luglio 2016, ai 965 mila euro dell’ultima rilevazione, avvenuta il 30 novembre. Centomila euro in tre mesi. Un primato poco invidiabile.