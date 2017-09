Partecipate, ok in Commissione al piano Colomban. In aula il 27 settembre

Il piano Colomban approda in Assemblea capitolina. La conferenza dei capigruppo del Campidoglio ha calendarizzato la delibera concernente il piano di riordino delle aziende stilato dall'assessore alle Partecipate, Massimo Colomban, insieme al bilancio consolidato del gruppo Roma Capitale, entrambi da approvare entro il 30 settembre. Per approvare i due provvedimenti, l'Aula si riunirà mercoledì 27 settembre dalle 14 alle 21, giovedì dalle 10 alle 21 e venerdì dalle 13 a oltranza.

Intanto il piano di revisione straordinarie delle partecipate di primo e secondo livello è arrivato in Commissione Bilancio che ha espresso questa mattina parere favorevole. "La proposta in esame di deliberazione prevede quanto disposto dal dispositivo Madia, una razionalizzazione delle partecipate" spiega Luca Pasqualino dello staff tecnico dell'ormai uscente assessore Massimo Combolan. "In particolar modo quelle di secondo livello devono essere dismesse. Per quanto riguarda le società in liquidazione, abbiamo già liquidato la società Sar, e la società Roma Patrimonio srl è in procinto di essere liquidata".

"Il dispositivo di deliberazione - prosegue Pasqualino - prevede il mantenimento delle società Zetema progetto cultura, Aequa Roma, Roma metropolitane, Roma servizi per la mobilità e Risorse per Roma. Per tutte queste società è prevista una razionalizzazione dei servizi che queste società erogano. Per quanto riguarda Aeroporti di Roma, è stata venduta la quota e incassati circa 48 milioni di euro; per la Centrale del latte si sta effettuando una seconda valutazione della quota per procedere alla vendita. C'è in previsione la volontà di cessione della società AltaRoma spa detenuta da Risorse per Roma". Per quanto riguarda il Car, invece, "è previsto il mantenimento senza alcun intervento - sottolinea Pasqualino - come accennato, per tutte le partecipate di secondo livello, mi riferisco ad Ama spa, subiranno una razionalizzazione, ovvero verranno messe in liquidazione e anche per quanto riguarda Atac".

Durante la commissione si è discusso anche di altre due partecipate di Roma capitale, Farmacap e Adir, assicurazioni di Roma. Lo staff tecnico di Colomban ha sottolineato: "Non sono soggette al dispositivo Madia. Non ci sono indicazioni specifiche che le riguardino nel decreto Colomban. L'idea è quella di proseguire con il risanamento per Farmacap. Per Adir abbiamo preso atto che questa ha fatto un percorso di razionalizzazione e di riduzione dei costi".