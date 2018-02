Con una parrucca da clown sullo scranno della sindaca: espulso il dem Orlando Corsetti

Espulso dall'aula Giulio Cesare per aver indossato una parrucca rossa in segno di protesta, seduto sullo scranno più alto, quello della sindaca Virginia Raggi. E' il siparietto andato in scena ieri sera, durante la seduta notturna di consiglio, ad opera del democrat Orlando Corsetti. Che ha indossato finti riccioli da clown per sostenere i 30 lavoratori della Multiservizi a rischio licenziamento.

Troppo per il presidente dell’Assemblea capitolina Marcello De Vito che ha chiesto a Corsetti di abbandonare lo scranno. La risposta è stata urlata: "Buffoni!". Poi, il consigliere Pd, è stata sospeso.

"Questo è l'atteggiamento di serietà da parte del PD verso le istituzioni - ha subito commentato su Facebook il consigliere grillino Daniele Diaco - e verso i cittadini romani. Un esponente del PD si mette la parrucca da clown e si siede sullo scranno della Sindaca. Senza parole! Fate girare".

