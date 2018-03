Chi sono i parlamentari del Lazio eletti al Senato

Ecco gli eletti nel Lazio al SENATO:

M5S

GIANLUCA PERILLI, classe '73, Consigliere uscente in Regione Lazio (vicepresidente commissione Affari costituzionali e membro della Commissione Cultura). Avvocato specializzato in diritto d'autore e contrattualistica internazionale presso lo Studio Legale che condivide con il fratello Marco. Ha collaborato per anni con la stazione radiofonica Radio Rock.

ELIO LANUTTI, classe '48, Giornalista e Presidente dell'associazione dei consumatori Adusbef. Gia' senatore nella XV Legislatura nella lista Italia dei Valori, dove e' stato membro della Commissione Finanze.

ALESSANDRA MAIORINO, classe '78, Insegnante di lettere. Negli ultimi due anni si e' trasferita in Germania dove insegna presso il Liceo Luise von Duesberg di Kempen.

ELENA FATTORI, classe '66, senatrice uscente Commissione Agricoltura. Ricercatrice in scienze biologiche. Dopo essersi laureata, ha lavorato come ricercatrice presso Irbm Science Park di Pomezia sino al 2009 ed ha poi svolto svariate attivita' di volontariato. Militante M5S dal 2010.

EMANUELE DESSÌ, Imprenditore, ex consigliere comunale a Frascati. Prima delle elezioni e' stato coinvolto in diverse polemiche per la casa popolare in affitto a 7 euro e il Movimento gli ha chiesto di rinunciare alla candidatura.

MARINELLA PACIFICO, Attivista del movimento 5 Stelle a Latina, insegnante di geopolitica in un liceo di Cisterna di Latina. 'No vax' e 'melariana', si ciba solo di frutta e di mele in particolare.

PAOLA TAVERNA, classe '69, È diplomata perito aziendale e corrispondente in lingue estere. Eletta nel collegio di Roma/Quartiere Tuscolano. Membro della XII Commissione permanente (Igiene e sanita'). Senatrice uscente vicepresidente Vicario del gruppo M5S, e' stata capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato.

GIULIA LUPO, Eletta nel collegio di Roma/Fiumicino. Assistente di volo di Alitalia con esperienze anche in Air One. Delegata dell'Unione sindacato di base a Milano.

PIERPAOLO SILERI, Eletto nel collegio di Roma/Quartiere Collatino. Medico chirurgo, laureato in medicina e specializzato con lode in Chirurgia dell'Apparato Digerente, ricercatore e docente con esperienze di prestigio negli Usa e in Gran Bretagna.

PD

LUIGI ZANDA, classe '42, laureato in Giurisprudenza, avvocato. Senatore uscente. Presidente del gruppo PD, membro Commissione Affari Costituzionali e Affari esteri. Capogruppo del Partito Democratico al Senato nell'ultima legislatura. Ex Consigliere di amministrazione della RAI .

ANNAMARIA PARENTE, classe '60, senatrice uscente Commissione Lavoro. Sindacalista. Capogruppo PD in commissione Lavoro, laureata in filosofia. Dal 1995 ha ricoperto il ruolo di responsabile del Coordinamento Nazionale donne della CISL Confederale. Per 6 anni e' stata responsabile nazionale della Formazione Politica PD.

BRUNO ASTORRE, classe '63, laurea in Economia alla Luiss di Roma, ha lavorato per Capitalia. Ex PPI, senatore uscente Commissione Difesa e Industria. Gia' consigliere nella Provincia di Roma e poi della Regione Lazio. Membro della Direzione nazionale del PD.

MONICA CIRINNÀ, classe '63, Laureata in legge. Senatrice uscente Commissione Giustizia. Gia' consigliere comunale a Roma. il suo nome e' legato alla legge, approvata nel maggio 2016, che riconosce anche in Italia le unioni civili tra persone dello stesso sesso.

LEGA

ANNA BONFRISCO, classe '62, Dirigente d'Azienda Docente Universitaria, Inizia la carriera politica nel PSI, poi Forza Italia, PDL, Conservatori e Riformisti, PLI. Senatrice uscente Commissione Finanze dove e' stata eletta nella lista Popolo della Liberta'. Ha poi aderito a Federazione della Liberta', guidata dal sen. Quagliariello, di cui era Vicepresidente.

GIANFRANCO RUFA, classe '73, Laureato, Imprenditore, consigliere comunale di opposizione a Veroli (FR). Figlio del cavalier Mario Rufa, fondatore dell'omonimo mobilificio al Giglio di Veroli.

WILLIAM DE VECCHIS, Coordinatore della Lega in Provincia di Roma UMBERTO FUSCO, viterbese, Eletto nel collegio di Guidonia Montecelio. Coordinatore provinciale di "Noi con Salvini" Viterbo.

FORZA ITALIA

FRANCESCO MARIA GIRO, classe '63, Laureato in filosofia morale, Nel 1995, quando ancora era collaboratore dell' ex-DC Alberto Michelini, inizia la collaborazione con Silvio Berlusconi diventando uno dei suoi ghost writer. Dal 2000 al 2005 e' consigliere regionale di Forza Italia nel Lazio. Senatore uscente Commissione Istruzione. Gia sottosegretario ai Beni culturali durante il Governo Berlusconi (2008).

MAURIZIO GASPARRI, classe '56, diploma di liceo classico, giornalista, Negli anni settanta diviene segretario provinciale del Fronte della Gioventu'. A fine anni ottanta diviene presidente nazionale del FUAN. Sottosegretario di Stato del Ministero dell'Interno dal 1994 al 1995. Senatore uscente Commissione Difesa. Vicepresidente del Senato. Gia' ministro delle Comunicazione nel Governo Berlusconi (2001).

MARIAROSARIA ROSSI, classe '72, diploma di istituto tecnico commerciale , imprenditrice, Senatrice uscente Commissione Lavoro, tesoriere del Gruppo FI al Senato. E' stata membro nella commissione giustizia della Camera.

FRANCESCO BATTISTONI, Eletto nel collegio di Viterbo. Ex consigliere regionale, dal 2014 e' componente della Commissione provinciale di Viterbo per l'abilitazione venatoria. vicecoordinatore regionale Lazio di Forza Italia.

CLAUDIO FAZZONE, classe '61, Imprenditore, funzionario Polizia di Stato in aspettativa. Eletto nel collegio di Latina. Senatore uscente Vicepresidente della Commissione Affari costituzionali.

NOI CON L'ITALIA

PAOLA BINETTI, classe '43, Laurea in medicina e chirurgia, psichiatra con specializzazione pedagogico-didattica. Nel '91 si occupa della fondazione e della organizzazione dell'Universita' Campus Bio-Medico di Roma, opera apostolica dell'Opus Dei. Docente storia della medicina. Eletta nel collegio di Roma/Quartiere Portuense. Deputata uscente Commissione Affari sociali.

ANTONIO SACCONE, Eletto nel collegio di Velletri. Commissario regionale UDC.

FDI

MARCO MARSILIO, classe '68, Gia' deputato nella XVI legislatura, eletto nelle liste del Partito della Liberta', dove e' stato segretario della Commissione Bilancio. Tra i fondatori di Fratelli d'Italia, e' segretario amministrativo e coordinatore regionale del partito.

MASSIMO RUSPANDINI, classe '73, vicesindaco di Ceccano. Eletto nel collegio di Frosinone. Assessore provinciale Fratelli d'Italia a Frosinone. Esponente della Destra sociale, sin da giovane e' attivista del fronte giovanile MSI. Dopo la 'svolta di Fiuggi' passa ad AN.

LEU

LOREDANA DE PETRIS, classe '57, pubblicista, Inizia a fare politica negli anni ottanta in Democrazia Proletaria. Senatrice uscente Commissione Affari costituzionali, eletta con SEL. Presidente del Gruppo Misto al Senato.

+EU

EMMA BONINO, classe '48, Eletta nel collegio di Roma/Quartiere Gianicolense. Commissario europeo per gli aiuti umanitari e per la tutela dei consumatori dal 1995 al 1999. Ministro delle politiche europee dal 2006 al 2008. Ministro del commercio internazionale dal 2006 al 2008. Ex ministro Affari Esteri del Governo Letta.