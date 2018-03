Chi sono i parlamentari del Lazio eletti alla Camera

Ventuno deputati del Movimento Cinque Stelle e 9 senatori. Anche il Lazio conferma il trend nazionale che vede il Movimento di Beppe Grillo primo partito alle elezioni del 4 marzo. In netto calo il Pd con 11 deputati e 4 senatori nella Regione dove invece Nicola Zingaretti prevale alle amministrative regionali. Forza Italia si ferma a quota 9 deputati e 5 senatori. Fratelli d'Italia rispettivamente a 8 e 2. La Lega con Salvini sbarca in regione con un drappello formato da 7 deputati e 4 senatori. Leu potrà contare su 1 deputato e 1 senatore, Più Europa su 1 deputato e 1 senatore, Noi con l'Italia-Udc su 2 senatori.

Di seguito i parlamentari eletti alla Camera

M5S

MARTA GRANDE, classe '87, laureata in Relazioni internazionali, deputata uscente Commissione Affari Esteri. GABRIELE LORENZONI, classe '88, Ingegnere, consulente in ambito di IT Service Management.

LUCA FRUSONE, classe '85, Deputato uscente Commissione difesa, componente Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attivita' di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, componente Delegazione parlamentare italiana presso l'Assemblea parlamentare della NATO. RAFFAELE TRANO, classe '80, Commercialista, attivista del meetup 5 stelle di Gaeta.

ENRICA SEGNERI, classe '81, Laurea Magistrale in Scienze della comunicazione , Iscritta al M5S dal 2009. È stata assistente parlamentare di Luca Frusone, gia' Deputato del Movimento. Nel 2012 si candido' a sindaco alle comunali di Frosinone e in questi anni ha svolto anche il ruolo di assistente al gruppo pentastellato in Parlamento.

CARLA RUOCCO, classe '73, Laurea in Economia e commercio all'Universita' Federico II di Napoli, Deputata uscente, Vicepresidente Commissione Finanze.

MASSIMO ENRICO BARONI, classe '73, Laureato in psicologia, ha lavorato per la riabilitazione di pazienti psicotici. Deputato uscente, Commissione Politiche UE.

FEDERICA DAGA, classe '76, Ha lavorato per 10 anni come consulente informatico, Deputata uscente, Commissione Ambiente.

MANUEL TUZI, classe '85, Laureato in Medicina e Chirurgia all'Universita' La Sapienza. ANGELA SALAFIA, avvocatessa di Capua (CE), da tempo vive e lavora a Roma come assistente universitaria.

STEFANO VIGNAROLI, classe '76, ha fatto parte del Comitato contro la discarica di Malagrotta, attivista della strategia 'Rifiuti Zero', Deputato uscente, Commissione Politiche UE.

FRANCESCA FLATI, Consulente di web marketing, impegno attivo per i diritti delle persone LGBTI.

FRANCESCO SILVESTRI, gia' collaboratore del Senatore Giovanni Endrizzi. Gia' candidato 5 Stelle alle comunali di Roma nel 2013 e con una lista civica alla Regione Lazio nel 2010.

MASSIMILIANO DE TOMA, Eletto nel collegio di Roma Collatino. Presidente Federmoda Italia Roma.

LORENZO FIORAMONTI, classe '77, professore di Economia politica all'Universita' sudafricana di Pretoria , cattedra di ordinario di Economia Politica in Sudafrica a 35 anni , Eletto nel collegio di Roma Torre Angela. Professore di economia, indicato da Luigi Di Maio quale possibile ministro dello Sviluppo economico del Governo 5 Stelle.

FELICE MARIANI, classe' 54, Eletto nel collegio di Roma Tuscolano, allenatore di judo della Nazionale olimpica , judoka di bronzo a Montreal 1976.

EMILIO CARELLI, classe '52, Eletto nel collegio di Fiumicino. Giornalista, vanta una lunga carriera nelle reti mediaset come vice direttore della testata Studio Aperto e direttore del Tgcom, e direttore Sky Tg24.

EMANUELA DEL RE, classe '63, Eletta nel collegio di Roma Primavalle. Docente di Sociologia politica all'Universita' Unicusano di Roma, esperta di i geopolitica e sicurezza. Nota per le sue ricerche sul campo e per i progetti di intervento in difficili zone di conflitto. Dal 1990 e' testimone diretta di guerre e crisi sociali nel facendosi voce delle vittime e promotrice di politiche e strategie. Professoressa universitaria, e' coordinatrice nazionale della sezione di Sociologia della Religione dell'AIS. Indicata da Luigi Di Maio quale possibile ministro degli Esteri del Governo 5 Stelle.

MARCO BELLA, classe '73, Eletto nel collegio di Roma Pomezia. Ricercatore in chimica organica a La Sapienza e pubblicista sul Fatto Quotidiano. Ha conseguito la Laurea in Chimica nel 1997 e il Dottorato di ricerca nel 2000. E' co-autore di oltre 50 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali.

SEBASTIANO CUBEDDU, Laureato in Giurisprudenza ed avvocato civilista, e' un esperto in materia di lavoro e previdenza. Dal 2002 lavora come avvocato presso l'Inpgi (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola"), ex portavoce Consigliere Comunale M5S, Guidonia, Lazio.

ILARIA FONTANA, classe '84, si candido' alle Regionali del 2013 e alle Comunali frusinati del 2012. In questi anni ha lavorato in Regione, assistendo anche il gruppo pentastellato nell'ambito del Comitato regionale Corecoco.

ELETTI NEL LAZIO PD

FABIO MELILLI, classe '58, È stato presidente della Provincia di Rieti dal 2004 al 2012. Laureato in giurisprudenza, e' stato segretario comunale a Petrella Salto, Fiamignano e Marcetelli, dirigente dell'Ancitel. Collaboratore Sole 24Ore, Deputato uscente Commissione bilancio.

CLAUDIO MANCINI, classe '69, dal 2005 al 2010 consigliere Regione Lazio, dal 2007 al 2010 Assessore Sviluppo Economico, Ricerca, Innovazione e Turismo Regione Lazio , Membro della Direzione nazionale del PD.

LUCIANO NOBILI, Vicesegretario del PD Roma e responsabile nazionale del partito per le Citta' metropolitane, considerato renziano del Pd romano.

FLAVIA PICCOLI in Nardelli, classe '46, Deputata uscente, figlia dell'ex Ministro e Segretario della Democrazia Cristiana Flaminio Piccoli. Dal 1989 al 2013 e' stata segretario generale dell'Istituto Luigi Sturzo. Presidente Commissione Cultura.

MATTEO ORFINI, classe '74. Ha frequentato studi politici per diventare archeologo ma non ha conseguito il titolo. Stretto collaboratore e portavoce di Massimo D'Alema durante il periodo di permanenza del dirigente politico al Parlamento europeo. Deputato uscente, Commissioni Politiche UE e Vigilanza Rai. Presidente Partito Democratico.

MICHELE ANZALDI, classe '60, ex capo ufficio stampa del Comune di Roma, ex Capo ufficio stampa del Commissario Straordinario del Governo per il Giubileo del 2000 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e' stato portavoce di Francesco Rutelli. Deputato uscente, Commissione Trasporti. Segretario Commissione Vigilanza Rai.

ROBERTO MORASSUT, classe '63, laurea in Lettere con indirizzo di Storia contemporanea, Vicepresidente del Comitato Olimpico per Roma 2004 , ex Assessore all'Urbanistica e a Roma Capitale, Deputato uscente, Commissione Ambiente.

MICAELA CAMPANA, classe '77, Deputata uscente, responsabile nazionale del PD al Welfare e Terzo Settore, Commissione Giustizia.

PAOLO GENTILONI, classe '54, Eletto nel collegio di Roma Trionfale. Presidente del Consiglio nella precedente legislatura. Giornalista, Deputato dal 2001, dal 17 maggio 2006 all'8 maggio 2008 e' stato anche ministro delle comunicazioni nel Governo Prodi II e ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel Governo Renzi dal 31 ottobre 2014al 12 dicembre 2016.

MARIA ANNA MADIA, classe '80, Laurea in scienze politiche all'Universita' La Sapienza di Roma, specializzazione all'Istituto di Studi Avanzati di Lucca, dove ha conseguito il dottorato di ricerca in economia del lavoro. Eletta nel collegio di Roma Montesacro. Ricercatrice in materia di economia del lavoro. Ministro senza portafoglio per la semplificazione e la pubblica amministrazione nel Governo Renzi dal 22 febbraio 2014, riconfermata in carica nel Governo Gentiloni dal 12 dicembre 2016. Figlia del giornalista, attore e politico Stefano Madia.

PATRIZIA PRESTIPINO, classe '63, Eletta nel collegio di Roma Ardeatino. Professoressa liceale di lettere. È membro della direzione nazionale. Responsabile del dipartimento del Pd per la difesa degli animali. Gia' assessore allo sport per la provincia di Roma.(SEGUE)

LEGA

FILIPPO MATURI, classe '84, Laureato in Giurisprudenza, Consigliere Comunale per la Lega a Bolzano. Sudtirolese paracadutato nel Lazio.

CLAUDIO DURIGON, gia' Vice Segretario Generale dell'UGL e nuovo responsabile del Dipartimento del Lavoro della Lega.

FRANCESCA GERARDI, Consigliere Comunale e Capogruppo della maggioranza del sindaco di Pontecorvo Anselmo Rotondo. Da tre anni consigliere al Consorzio dei servizi sociali del Cassinate.

GIUSEPPE BASINI, classe '47, laurea in fisica nucleare conseguita all'universita' di Roma. Dirigente di Ricerca presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Gia' Senatore con AN durante la XIII legislatura. Presidente d'onore del Partito Liberale Italiano che ha supportato la Lega in queste elezioni.

BARBARA SALTAMARTINI, classe '72, diploma liceo scientifico, imprenditrice, Ex An, dal 2008 candidata nel PDL. Nel 2013 aderisce al Nuovo Centrodestra. Dal 2015 alla Lega Nord. Deputata uscente, Commissione Bilancio.

SARA DE ANGELIS, classe '80, Inizia l'attivita' politica all'eta' di 15 anni nella sede del Fronte della Gioventu'. Dal 1995 al 2000 fa parte della segreteria politica dell'On. Roberta Angelilli Parlamentare Europeo. Gia' Presidente del II Municipio di Roma dal 2008 al 2013.

FRANCESCO ZICCHIERI, classe '78, Eletto nel collegio di Frosinone. Coordinatore regionale del Lazio della Lega, consigliere nel comune di Terracina. Molto vicino al leader del Carroccio. Nipote di Mario Zicchieri, giovane MSI ucciso nel 1975 dalle Brigate Rosse a Roma.



FORZA ITALIA

RENATA POLVERINI, classe '62, ex presidente della Regione Lazio dal 2010 al 2013, sindacalista e deputata uscente vicepresidente Commissione lavoro pubblico.

PATRIZIA MARROCCO, classe '77, Produttrice esecutiva della Ares Film, alla prima esperienza in politica. Cresciuta in Puglia e trasferita dopo vent'anni a Zagarolo.



ANDREA RUGGIERI, classe '75, avvocato romano, responsabile a livello nazionale dei rapporti di Forza Italia con le televisioni, nipote di Bruno Vespa.

ANTONIO ANGELUCCI, classe '44, licenzia media, imprenditore. Nasce sindacalista all'ospedale San Camillo di Roma. Eletto nel 2008 con il PDL. Deputato uscente, Commissione Finanze.

SESTINO GIACOMONI, classe '67, Laurea in Scienze Politiche, Dirigente d'Azienda, Promotore finanziario. Ricopre, inoltre, le cariche di consigliere di amministrazione della SACE, della Consap e dell'IPI. Deputato uscente, Vicepresidente Commissione Finanze.

ANNAGRAZIA CALABRIA, classe '82, nata a New York, Laurea in Giurisprudenza , avvocato praticante. Eletta nel collegio di Roma Catel Giubileo. Membro della Commissione Affari Costituzionali nella precedente legislatura. Dal 2014 e' membro del Comitato di Presidenza di Forza Italia.

MARIA SPENA, docente e laureata in Giurisprudenza, milita nel partito dal 1994, Eletta nel collegio di Marino. Gia' assessore alla mobilita' al Comune di Roma (sindaco Alemanno).

ALESSANDRO BATTILOCCHIO, classe '77, Diplomatosi presso la Bowie High School nel Maryland (USA) e poi presso il liceo Classico di Civitavecchia, si e' laureato in Giurisprudenza alla LUISS Guido Carli di Roma e poi in Scienze Politiche presso La Sapienza di Roma. Eletto nel collegio di Civitavecchia. Gia' europarlamentare con i Socialisti Uniti per l'Europa e poi con Forza Italia, e' prima ancora Sindaco di Tolfa. Attivo nel volontariato con un focus sulla cooperazione internazionale.

PAOLO BARELLI, classe '54, Eletto nel collegio di Terracina. Ex nuotatore, dirigente sportivo e politico italiano, attuale presidente della FIN e della Lega europea del nuoto. Eletto senatore gia' nel 2001



FRANCESCO LOLLOBRIGIDA, gia' assessore regionale ai Trasporti. Nel collegio nord (Viterbo, Rieti, Civitavecchia).

FEDERICO MOLLICONE, classe '72, Responsabile nazionale del Settore Comunicazione di FdI e dirigente romano nella Costituente di Roma, gia' Presidente della Commissione Cultura in Campidoglio.

MARIA TERESA BELLUCCI, classe '72, Presidente nazionale del Modavi onlus e membro dell'Assemblea nazionale del Forum del terzo settore, docente di Psicologia Generale a La Sapienza.

FABIO RAMPELLI, classe '60, Deputato uscente, Gia' componente Commissione Bilancio e Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi .Capogruppo FdI alla Camera.

MARCO SILVESTRONI, classe '62, Eletto nel collegio di Velletri. Giornalista, dipendete nella Dir. Programmazione e Pianificazione Urbanistica di Roma Capitale. Coordinatore provinciale di Fratelli D'Italia. Gia' Consigliere nella Citta' di Albano laziale e alla Citta' metropolitana di Roma Capitale.

MAURO ROTELLI, classe '71, eletto nel collegio di Viterbo. Gia' consigliere a Viterbo per cultura sport e turismo. Social media manager e social media strategist, e' tra gli organizzatori del festival della cultura digitale Medioera ed e' coordinatore del SIIG (Sistema Informativo Integrato delle Gioventu') dell'Agenzia Nazionale per i Giovani - ANG.

PAOLO TRANCASSINI, classe '63, Eletto nel collegio di Rieti. Sindaco di Leonessa e Portavoce provinciale.

GIORGIA MELONI, classe '77, aderisce a 15 anni a FDG. Eletta nel collegio di Latina. Leader del partito Fratelli d'Italia, gia' Ministro per la Gioventu' nel 2008 e nel 2006 Vicepresidente della Camera.

LEU

STEFANO FASSINA, classe '66, Laurea in Discipline Economiche e Sociali, dal 2000 al 2005 e' economista al Fondo monetario internazionale. Gia' Sottosegretario all'Economia nel Governo Letta, deputato uscente Commissione Difesa eletto con il PD.

+EU

RICCARDO MAGI, classe '76, Laurea in Storia dell'Europa. Eletto nel collegio di Roma Gianicolense. Segretario dell'associazione Radicali Roma, poi Segretario nazionale dei Radicali italiani. Gia' consigliere al Comune di Roma durante la consiliatura di Ignazio Marino.