Atac, biglietti anche ai parcometri: così raddoppiano i punti vendita

Novità per i parcometri Pay&Go in servizio nella Capitale. Utilizzando la carta di credito e di debito sarà possibile non solo pagare la sosta e le sanzioni del trasporto pubblico, ma anche comprare titoli di viaggio ricaricando le card Atac. La nuova funzionalità consente quasi di raddoppiare, passando da 1.200 a 2.200, i punti vendita dove si possono ricaricare le tessere Atac.

Una innovazione storica che faciliterà notevolmente i clienti. Grazie ai nuovi parcometri, infatti, sarà possibile acquistare titoli di viaggio in qualsiasi momento, tutti i giorni della settimana. "Questo aggiornamento", spiega Atac, "segna un ulteriore passo verso la dematerializzazione dei titoli di viaggio grazie allo sviluppo di sistemi di pagamento più vicini al cliente, in coerenza con il processo di innovazione tecnologica e trasformazione digitale previsto dal piano industriale".

I parcometri

Si è concluso quindi nei tempi previsti l'upgrade di circa 1.000 nuovi parcometri, sui 2.500 esistenti, grazie al quale queste macchine sono state trasformate in strumenti multifunzionali di ricarica e pagamento. La trasformazione del parcometro in strumento multifunzione è iniziata lo scorso aprile con l'introduzione della possibilità di pagare la sosta attraverso carta di credito e debito e la contestuale rimozione della necessità di esporre il tagliando sull'auto, cui è seguita l'attivazione del servizio di pagamento delle sanzioni per il trasporto pubblico entro i primi 5 giorni. Con il nuovo aggiornamento ora è possibile usare i parcometri per comprare titoli di viaggio ricaricando, con carta di credito e di debito, le tessere Atac.

Funzioni di ricarica: i titoli e le card

I titoli di viaggio che possono essere ricaricati sulle card Atac sono: BIT 100 minuti, 10Bit, ROMA24H, ROMA48H, ROMA72H, CIS 7 giorni e l'abbonamento mensile personale.

Come ricaricare la card Atac



I servizi di ricarica dei titoli di viaggio sono accessibili digitando il tasto giallo "i" sul parcometro e selezionando dal menù la voce "Ricarica Card Atac". Tutte le informazioni di dettaglio saranno disponibili sul sito www.atac.roma.it dove sono presenti anche le mappe delle varie zone tariffarie grazie alle quali è possibile individuare i dispositivi Pay&Go. Nei prossimi giorni i nuovi parcometri verranno allestiti con un apposito layout grafico per illustrare le nuove funzionalità ai clienti.