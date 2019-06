Montagnola, riapre il parco Falcone e Borsellino: inaugurato il nuovo playground

Tornano a disposizione dei cittadini gli 11800 metri quadrati del parco Falcone e Borsellino. Alla Montagnola la preziosa area verde, fiore all'occhiello del quartiere, era stata chiusa per realizzare un playground. Il taglio del nastro, nella mattinata di lunedì 3 giugno, ha posto fine alla privazione. Ed ha sancito, contestualmente, la formale inaugurazione del nuovo spazio.

Il nuovo spazio

Il playground Falcone e Borsellino, realizzato con il fondo "Sport e Periferie", comprende due aree giochi per bambini da 1 a 10 anni attrezzate con altalene, giochi a molla e pavimentazione antitrauma, un campo multi sport per basket, calcio e pallavolo, una pista bike, un’area pattinaggio e un “percorso vita” con panca addominali, spalliera, parallele e trave di equilibrio.

Valorizzare il verde attraverso lo sport

“I residenti del quartiere si riappropriano finalmente di questa area pubblica riqualificata, un nuovo spazio sportivo immerso nel verde a disposizione di bambini, ragazzi e adulti che decideranno di passare il loro tempo libero all’aria aperta - ha commentato la Sindaca Virginia Raggi, presente all'inaugurazione con l'assessore Frongia e la presidente della Commissione Ambiente Daniele Diaco - Questo è uno degli strumenti più efficaci per la creazione anche di una rete di rapporti tra cittadini e per il dialogo con le amministrazioni. Con questo progetto coniughiamo sport e ambiente e allo stesso tempo valorizziamo il grande patrimonio verde di Roma, così passo dopo passo restituiamo un pezzetto di città ai cittadini".

Lo sport che annulla le barriere

Soddisfazione è stata espressa anche dall'Assessore capitolino allo Sport, Daniele Frongia. "Il playground rappresenta un luogo dove poter annullare ogni tipo di differenza e barriera culturale, sociale ed economica, unendo tutti in nome dello sport. Per la nostra Amministrazione - ha dichiarato il numero uno dello sport capitolino - ciò rappresenta un obiettivo di importanza fondamentale, ecco perché il progetto dei playground, distribuiti in tutti i vari municipi della Capitale quindi anche e soprattutto nelle periferie, si configura come elemento preminente per la diffusione dello sport e la valorizzazione della nostra città".

La soddisfazione dei residenti

Il playground di Montagnola, è il sesto che il CONI, con i fondi governativi del triennio 2015-2017, riesce a far realizzare. La sua inaugurazione era particolarmente attesa perchè, in effetti, i lavori per realizzarlo erano terminati da tempo. Ciò nonostante l'intera area verde, anche quella non interessata dal cantiere, è rimasta interdetta ai residenti. Comprensibile dunque la loro sollevazione nel vedere come l'area verde, di cui gli abitanti si prendono cura da molti anni, sia tornata finalmente a disposizione. "Siamo felicissimi, il parco già dai primi giorni di apertura sta servendo tutte le fasce d'età. Aumenterà anche la manutenzione. Speriamo che il servizio giardini riesca a programmare interventi costanti che si uniscano ai nostri sforzi. Noi - ha commentato Manolo Palazzotti, presidente del Comitato Parchi Colombo - continueremo ad organizzare le pulizie partecipate ogni ultimo sabato del mese. Il bimbo che oggi pulisce il parco, domani sarà un adulto che non sporcherà la città".