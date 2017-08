La Comunità ebraica contro Raggi: "Inaccettabile dedicare un parco ad Arafat"

Scoppia la polemica tra la Comunità ebraica di Roma e il Campidoglio. A farla scattare la notizia che la giunta capitolina vorrebbe intitolare un parco al politico palestinese e premio Nobel per la Pace nel 1994 Yasser Arafat, morto nel 2004. Il provvedimento, 'politicamente corretto', prevede anche l'intestazione di una piazza al rabbino Elio Toaff, la massima autorità spirituale ebraica dal dopoguerra fino ai primi anni duemila, morto nel 2015.

Per la presidente Ruth Dureghello, che ha scritto una lettera alla sindaca Virginia Raggi puntando il dito contro questa decisione, si tratta di una scelta "inaccettabile" si legge. "Una scelta offensiva e antistorica proprio nel momento in cui l'Europa è vittima di una serie di attentati terroristici di matrice islamista. Arafat del terrorismo odierno è stato il precursore, se non l'ideatore, e il premio Nobel per la Pace da lui ricevuto non è altro che il primo dei tanti premi Nobel assegnati con dubbio merito".

Secondo la presidente della Comunità ebraica Arafat "è il mandante morale dell'attentato antisemita alla Sinagoga del 9 ottobre 1982 in cui morì Stefano Gay Taché. Un bambino ebreo, romano e italiano". Dureghello chiede così di ritirare la delibera. "Vedere associato, nello stesso documento, il suo nome a Arafat è un'offesa alla sua memoria che non vogliamo tollerare".