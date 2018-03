Maltempo, dopo 10 giorni riaprono parchi e ville storiche: "Cessata allerta, alberi in sicurezza"

Riaprono i parchi dopo dieci giorni di controlli sicurezza sulle alberature. Nei giorni di maltempo le aree verdi erano state chiuse per consentire interventi sui tronchi e rami caduti sotto il peso di neve e pioggia.

"Dopo la cessata allerta per neve e ghiaccio e a seguito del monitoraggio sulle alberature per la riduzione del rischio, sono state firmate le ordinanze sindacali per la riapertura, con decorrenza immediata, di ventiquattro tra ville storiche e parchi pubblici" ha dichiarato ieri l'assessore all'Ambiente Pinuccia Montanari.

Questo l'elenco delle aree verdi riaperte: Villa Doria Pamphili, Parco di Villa Lais, Parco di via Rosa Raimondi Garibaldi, Parco di via Giovannipoli, Parco di Commodilla, Villa Mercede, Villa De Sanctis, Villa Gordiani, Parco di Centocelle, Parco Nicolò Blois, Parco di via Pellegrino Matteucci, Villa Carpegna, Parco Giovanni Paolo I, Parco di via Cingolani, Parco Aldo Tozzetti, Parco Filippo Meda, area verde di via Achille Tedeschi, area verde e pista ciclabile di via Palmiro Togliatti, area verde di via Bardenzellu, area erde di via Santi, Parco Babusci, Pachi di via Virginio Melandri, Parco di Colle Oppio, Giardini di Carlo Felice.

La scorsa settimana erano già state riaperte Villa Borghese (Giardino del Lago), Villa Paganini, Villa Lazzaroni, Villa Torlonia e Piazza Vittorio. Le aree restanti, ancora chiuse, "riapriranno gradualmente - fa sapere Montanari - man mano che saranno messe in sicurezza le alberature".