Maltempo, prosegue il monitoraggio sugli alberi: parchi romani ancora chiusi 

Parchi e ville storiche di Roma ancora chiusi. A una settimana di distanza dalla nevicata che ha bloccato la città per 12 ore, le aree verdi rimangono interdette. Venerdì scorso un'ordinanza della sindaca ha stabilito la riapertura dei cimiteri, chiusi per ragioni di sicurezza data la quantità di alberi crollati sotto il peso di neve e vento, e di quattro giardini: villa Borghese, villa Paganini, villa Lazzaroni, piazza Vittorio.

Tutti gli altri restano ancora chiusi. Dal Giardino degli Aranci a villa Ada a villa Pamphili, i turisti che in queste ore stanno visitando la città (pioggia permettendo) trovano i cancelli chiusi.

Sono infatti ancora in corso - come ci viene confermato dall'assessorato all'ambiente guidato da Pinuccia Montanari - i controlli sugli alberi da parte del Servizio Giardini di Roma Capitale. "Riapriranno gradualmente" spiega ancora il Campidoglio. Per adesso la maggioranza dei parchi rimane inaccessibile.