Villa Borghese, parking in gestione a 10mila euro l'anno: "Rivedremo convenzione"

"Il parcheggio di Villa Borghese non rimarrà in mano allo spreco. La nostra intenzione è rivedere la concessione". Lo dichiara l'assessore Linda Meleo in riferimento alla denuncia sulla malagestione dell'infrastruttura riportata sul quotidiano La Repubblica. Il parcheggio è stato assegnato nel 2007 alla società Saba Italia tramite una convenzione, un parking interrato vicino a piazza di Spagna al canone (irrisorio) di 10mila euro l'anno. A fronte di un investimento di 140 milioni di euro realizzato in minima parte.

"A oggi nostra intenzione è rivedere un nuovo equilibrio che consenta di rappresentare al meglio le esigenze dell’area. Il canone ridotto pagato dall'azienda, la quale tuttavia non ha eseguito i lavori di riqualificazione che rappresentavano condizione necessaria delle agevolazioni, deve essere rivisto" si legge nella nota stampa diffusa dall'assessore Meleo.

"Sbloccheremo la situazione individuando un progetto di riqualificazione che dovrà essere attuato nel più breve tempo possibile o con la Saba, qualora ne ricorrano i presupposti, o con altro operatore, visto che la priorità è la riqualificazione della zona" prosegue.

Poi il punto della situazione. "In Conferenza dei Servizi, chiusa a dicembre del 2016, sono emerse incongruenze e molteplici criticità del piano. In seguito ad aprile 2017 è arrivato anche il parere negativo del dipartimento di Programmazione e Attuazione Urbanistica, perché venivano meno un serie di interventi che costituivano presupposto essenziale e necessario per l’individuazione del pubblico interesse dell’opera. L’Assessorato ha quindi dato indicazione agli uffici per chiedere un parere a Segretariato e Avvocatura proprio per rivedere i termini di questa concessione".