Sconto sulla sosta nei parcheggi privati: il Campidoglio lavora a un accordo con gli operatori 

Pagare meno per la sosta breve nei parcheggi privati. Sarà possibile grazie convenzioni promesse dal Comune di Roma con i gestori, per offrire prezzi calmierati all'utenza. La Giunta capitolina ha approvato una memoria a firma dell'assessore ai Trasporti Pietro Calabrese, per dare il via alla manifestazione d'interesse nei confronti di questi operatori.

L'intenzione è quella di supportare il tessuto produttivo della città con azioni mirate che incentivino la progressiva ripartenza delle attività commerciali, artigianali e produttive.

Tra le azioni previste c'è quindi l’incentivo all'aumento dell'offerta della ‘sosta breve’ per consentire ai cittadini di raggiungere più agevolmente le attività commerciali, nonché garantire le attività di consegna capillare delle merci, soprattutto nelle zone più centrali di Roma.

"Abbiamo deciso di lanciare questa manifestazione di interesse - spiega l’assessore Calabrese - per promuovere convenzioni mirate con i gestori privati dei parcheggi e ottenere scontistiche speciali per la sosta a beneficio dei cittadini. Anche grazie a questa azione vogliamo supportare il tessuto produttivo della città, in un periodo difficile a livello nazionale per tutto il comparto turistico".

Al fine di agevolare la sosta e quindi il raggiungimento non solo dei luoghi di lavoro ma anche delle attività commerciali le associazioni di categoria avevano richiesto la sospensione delle strisce blu, come avvenuto nella fase 1 del lockdown. Ma sul punto il Campidoglio non ha sentito ragioni: i posteggi a pagamento sono stati ripristinati.

