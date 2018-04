Preghiera Regina Coeli, il Papa: “Occupiamoci del bene comune"

Vaticano blindato in questo lunedì di Pasquetta. In una piazza San Pietro comunque gremita Papa Francesco ha tenuto la tradizionale Preghiera di Regina Coeli. Appello alla pace ed alla fraternità, questo il messaggio del Santo Padre: “Invochiamo il dono della pace in tutto il mondo per le popolazioni che piu' soffrono per i conflitti in atto. Rinnovo il mio appello affinché le persone sequestrate o private ingiustamente della libertà siano rilasciate e possano tornare alle loro case”.

Dopo le 80mila persone che ieri hanno assistito alla Santa Messa di Pasqua, anche oggi il Pontefice ha ribadito il messaggio della fratellanza: “Gesù ha abbattuto il muro di divisione tra gli uomini e ha ristabilito la pace, cominciando a tessere la rete di una nuova fraternità. È tanto importante in questo nostro tempo riscoprire la fraternità, così come era vissuta nelle prime comunità cristiane". Per il Papa "non ci può essere una vera comunione e un impegno per il bene comune e la giustizia sociale senza la fraternità e la condivisione. Senza condivisione fraterna non si può realizzare un'autentica comunità ecclesiale o civile: esiste solo un insieme di individui mossi dai propri interessi". Il Pontefice spiega che la Pasqua di Cristo "ha fatto esplodere nel mondo la novità del dialogo e della relazione, novità che per i cristiani è diventata responsabilità”.

Papa Francesco ha poi proseguito “Non possiamo rinchiuderci nel nostro privato, nel nostro gruppo, ma siamo chiamati a occuparci del bene comune, a prenderci cura dei fratelli, specialmente quelli più deboli ed emarginati. Solo la fraternità può garantire una pace duratura, può sconfiggere la povertà, può spegnere le tentazioni e le guerre, può estirpare la corruzione e la criminalità". "Invochiamo - ha aggiunto il Santo Padre del Regina Coeli in piazza San Pietro - il dono della pace in tutto il mondo per le popolazioni che più soffrono per i conflitti in atto. Rinnovo il mio appello affinché le persone sequestrate o private ingiustamente della libertà siano rilasciate e possano tornare alle loro case".