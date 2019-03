Il Papa ai dipendenti capitolini: "Siete l'ossatura del Comune, grazie per quello che fate"

"A conclusione della mia visita in Campidoglio, sono lieto di salutare voi che siete, in un certo senso, l'ossatura dell'organizzazione comunale. Vi ringrazio per la vostra accoglienza e vi son grato di tutto quello che avete fatto per preparare questa giornata". Così Papa Francesco rivolgendosi ai dipendenti capitolini riuniti in sala della Protomoteca, durante le battute finali della sua visita in Campidoglio.

I circa 300 impiegati del Comune di Roma, alcuni con famiglie e figli al seguito, hanno atteso pazientemente l'arrivo del Santo Padre per oltre 4 ore, seguendo comunque la diretta dell'evento dal maxischermo allestito in sala. La lunga attesa è stata ripagata dal Pontefice che, accompagnato dalla sindaca Virginia Raggi e accolto da un lungo ed emozionato applauso, non si è sottratto a saluti, strette di mano e carezze ai più piccoli, soprattutto, prima di lasciare Palazzo Senatorio.

"La maggior parte del lavoro che voi svolgete - ha aggiunto Papa Francesco dal palchetto posizionato tra i busti della Protomoteca - non è del genere che fa notizia. Dietro le quinte, il vostro impegno quotidiano rende possibile l'ordinaria attivita` del Comune in favore dei cittadini e dei tanti visitatori che ogni giorno giungono a Roma. Con il vostro lavoro, voi vi sforzate di andare incontro alle legittime esigenze delle famiglie romane, che per tanti aspetti dipendono dalla vostra sollecitudine: siate consapevoli di tanta responsabilità. Siete operatori sul campo, funzionari, impiegati ai vari uffici e ai molteplici dipartimenti della pubblica amministrazione, addetti alle pulizie, personale della manutenzione e della sicurezza. Grazie per tutto ciò che fate".

E ancora, sempre rivolgendosi al Papa: "Il vostro lavoro silenzioso e fedele contribuisce non soltanto al miglioramento della Città, ma ha pure un grande significato per voi personalmente, perchè il modo in cui lavoriamo esprime la nostra dignità e il tipo di persone che siamo. Vi incoraggio a proseguire con generosità e fiducia la vostra attività al servizio della Città di Roma, dei suoi abitanti, dei turisti e dei pellegrini. Pregherò per voi e per le vostre famiglie; e chiedo per favore a ciascuno di ricordarsi di pregare per me. Dio vi benedica tutti", ha concluso il Pontefice prima di congedarsi, accompagnato dalla sindaca, lasciando il Campidoglio in auto dal Portico del Vignola.

Anche Raggi si è rivolta ai dipendenti capitolini: "Il lavoro di ciascuno di noi è importante per arrivare alla fine a costruire un percorso duraturo. Ed è per questo che vi ringrazio tanto e vi chiedo di non mollare, anche quando è difficile e ci sono momenti complessi. Quella del Campidoglio è una grande famiglia e si deve lavorare fianco a fianco nell'esclusivo interesse di Roma e dei romani - ha aggiunto Raggi - so che ciascuno di voi fa il massimo, facciamo ancora di più per fare vedere che siamo forti, che l'amministrazione di Roma è forte e ce la può fare a superare anche dei momenti duri. Dipende tutto da noi" ha concluso la sindaca.