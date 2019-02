Papa Francesco in Campidoglio: il 26 marzo Bergoglio incontra l'Assemblea capitolina

Papa Francesco il 26 marzo sarà in Campidoglio per incontrare l'Assemblea capitolina. A darne l'annuncio alla stampa è la sindaca Virginia Raggi: "Ringrazio Sua Santità Papa Francesco che ha accolto l'invito di Roma a incontrare l'Assemblea capitolina in Campidoglio il prossimo 26 marzo".

La conferma arriva dal Vaticano: "Accogliendo l'invito a suo tempo formulato dal Sindaco di Roma, il Santo Padre Francesco si recherà in Campidoglio martedì 26 marzo, per incontrare il Consiglio Comunale".

"Questa visita", ha sottolineato Raggi, "è il segno tangibile dell'attenzione che il Santo Padre riserva e vuole confermare nei confronti dei cittadini romani e dell'istituzione che ho l'onore di governare".