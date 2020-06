Atac, si dimette il presidente Simioni. In pole per sostituirlo Giovanni Mottura

Paolo Simioni ha rassegnato le dimissioni da presidente di Atac. Nominato nuovo amministratore delegato di Enav, controllata del ministero dell'Economia che gestisce il traffico aereo civile in Italia, ha lasciato la partecipata di via Prenestina, come in realtà si paventava da tempo.

Al suo posto indiscrezioni danno in pole come sostituto il dottore commercialista, già liquidatore di Roma Metropolitane, Giovanni Mottura. Aspettando l'ufficialità, una cosa sembra certa: la sostituzione è attesa in tempi rapidi, perché il quadro contabile dell'azienda del trasporto pubblico romano ha risentito, e ancora risente, degli effetti del lockdown.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le mancate entrate della bigliettazione, nei mesi in cui i romani erano costretti a casa, rischiano di pesare sulla procedura di concordato preventivo in corso per evitare il fallimento della partecipata. E pagare i creditori. Non un'eredità facile insomma, con un'azienda che non può permettersi di restare a lungo senza guida.