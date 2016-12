Patto per Roma, Gentiloni: "Disponibile ad incontrare Raggi"

"Sono disponibilissimo a incontrare" la sindaca Virginia Raggi e a "lavorare nell'interesse della Capitale". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, nel corso della conferenza stampa di fine anno. Il riferimento è al cosiddetto Patto per Roma, un pacchetto di richieste economiche preparato dall'amministrazione Raggi sul quale, dopo le dimissioni post referendum dell'ex premier Renzi, il Campidoglio vorrebbe aprire una discussione con il Governo. "Non conosco cifre" ha spiegato gentiloni. "La mia disponibilità non è solo un dovere istituzionale ma anche un fatto concreto: il governo deve avere cura della capitale perchè è un biglietto da visita da mille punti di vista".

Non è mancata una nota critica verso l'amministrazione del Movimento cinque stelle. "Roma ha bisogno di ambizione. Quando Roma rinuncia a progetti ambiziosi, e penso alle Olimpiadi, io ritengo che faccia un errore perchè oggi la competizione tra le grandi metropoli è basata su competizione e ambizione" ha continuato il presidente del Consiglio.

"Certo bisogna ben amministrare con correttezza e mi auguro che a Roma e nelle altre città gli amministratori riescano a farlo, ma bisogna puntare sulla vocazione e su questo la città credo abbia fatto dei passi indietro. Se Roma si paragona con Milano, c'è stata una fase in cui forse Milano invidiava il dinamismo di Roma. Ora mi auguro che Roma recuperi la sua ambizione e vocazione storica perchè non ha eguali, ha una esclusiva permanente nel mondo".