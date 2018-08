Selva Candida, il consigliere grillino fa la ronda su Facebook: "Attenti alle due donne rom"

"Segnalo due donne rom che alle 20.55. portavano a spasso con un bel cagnolino... Vi suggerisco di perdere un minuto per verificare che il portone di casa sia chiuso quando uscite". In un clima da governo giallo-verde, anche nei consigli municipali cittadini ci si adatta. L'autore del post su Facebook che lancia un vero e proprio "attenti ai rom" è il consigliere del Movimento cinque stelle del XIV municipio e presidente della commissione mobilità, ambiente e decoro urbano Paolo De Laurentiis.

Il messaggio è stato postato nella notte tra domenica e lunedì, poco dopo la mezzanotte, sulla pagina Facebook 'Sei di Selva Candida Se'. Ecco il testo intergale: "Segnalo che alle 20.55 due donne rom portavano a spasso un bel cagnolino, passeggiando per via Cremolino, via Pallanza, via Airasca e via Ponderano. Evidenzio che devono essere nuove del posto, perché mai viste prima. Saranno sicuramente brave persone, ma colgo l'occasione per suggerire di perdere un secondo per verificare che il portone/cancello di casa/palazzo dia ben chiuso quando si esce/entra".

Il messaggio, però, non è piaciuto agli appartenenti al gruppo. "Se sono quelle che penso io non sono zingare. Si sono trasferite nella nostra zona da poco e sono brave persone" commenta Tatà. "Da che cosa si riconoscono due donne rom?" attacca invece Roberto. "Gli hai fatto l'esame del dna per riconoscere la razza?" continua Giancarlo. "Sta cosa dei vigilanti di quartiere vi sta sfuggendo di mano" aggiunge Claudio. C'è anche chi la prende con ironia: "Due donne portano a spasso il cane, aiuto, difendiamoci tutte dalle pericolose criminali" scrive Tiziano. Maurizio si butta sulla sostanza: "Invece di scrivere ste st..... come è andata a finire la storia dei pulmini scolastici?".