Pantheon a pagamento, Bergamo: "Al nuovo ministero chiederò un passo indietro" 

Al nuovo ministro della Cultura del governo M5S-Lega "chiederò sicuramente" di tornare indietro sulla decisione di inserire un biglietto di ingresso al Pantheon presa dal ministro Dario Franceschini. A dirlo è Luca Bergamo, vicesindaco di Roma con delega alla Crescita culturale, interpellato dai cronisti a margine di una conferenza stampa per annunciare la riapertura del Cinema Aquila, prevista per il 25 maggio.

Il ticket di 2 euro doveva entrare in vigore a inizio maggio, ma il Mibact attende la nomina del nuovo direttore del monumento che avverrà con un interpello interno. Negli scorsi mesi Bergamo si era opposto alla scelta, dicendo anche di volersi incatenare al Pantheon in caso di introduzione del biglietto. Per quanto riguarda gli altri argomenti che Roma porterà sul tavolo del nuovo ministro della Cultura, che potrebbe essere la senatrice Cinque stelle Michela Montevecchi, Bergamo spiega che "intanto bisognerà conoscersi personalmente con il nuovo ministro, poi c'è in generale il tema del patrimonio culturale su cui confrontarsi e su cui ci siamo confrontati più volte con il precedente governo: dal Pantheon al tema di una governance coordinata su tutto il patrimonio della città".