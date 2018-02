Vigili, arrivano le nuove auto: per i servizi in incognito ecco la Panda arancione

Sono in distribuzione in questi giorni le nuove auto della Polizia Locale. La novità sarà presto visibile a tutti i cittadini che dovranno abituarsi a vedere Panda, Opel Mokka e furgoni Peugeot con la livrea bianca e blu al posto delle Peugeot 208 e dei Ducato attualmente in dotazione. Una novità che fa storcere il naso ai sindacati e ai vigili in strada.

Si tratta di un nuovo bando per il noleggio dei veicoli. Il precedente, voluto dall'allora comandante Clemente, era scaduto a settembre ed in questi mesi è stato possibile mantenere attivi i veicoli in forza di una proroga. Per 36 mesi la spesa è pari a 3 milioni e 453 mila euro. Sessantamila i chilometri previsti per le 235 autovetture allestite. In particolare in città vedremo girare 110 Panda con allestimento cosiddetto pesante. Altre 39 con allestimento leggero, le cosiddette autocivetta. Quaranta i furgoni Peugeot Partner Tepeecon che saranno usati per rilevare gli incidenti stradali. A completare la fornitura anche 45 Opel Mokka, di cui 35 con allestimento pesante e altre 10 per il trasporto dei dirigenti. Per portare a termine il bando si è attinto dalla convenzione Consip e, secondo quanto filtra dal comando, si è riusciti a strappare un prezzo particolarmente conveniente.

Nei giorni scorsi era stata l'Ugl ad affondare il colpo attaccando l'amministrazione Raggi: "Le Panda risultano omologate per soli quattro passeggeri, risultano completamente inidonee ai servizi ai quali sono destinate, i servizi di Polizia", attacca Sergio Fabrizi R.S.U. eletto al Comune di Roma nelle liste UGL. "Le autopattuglie sono tutte sprovviste del divisorio per I fermati, particolare questo che le accomuna alla gran parte delle auto di cui eravamo dotati in precedenza".

"Gli agenti fino ad oggi si sono rimboccati le maniche, sopperendo con la volontà e con l'ingegno alle croniche carenze dell'amministrazione e così la persona in stato di arresto o di fermo, veniva fatta accomodare sui sedili posteriori, tra due agenti che garantivano un minimo di sicurezza nella traduzione. Da domani tutto questo non sarà più possibile, dal momento che I risparmi voluti dall'amministrazione a 5 stelle, hanno portato ad appaltare auto omologate per soli 4 passeggeri. In questo macroscopico errore, che di fatto rende tutte le auto inidonee ai servizi di Polizia, vi è tutta la mancanza di attenzione dell'amministrazione Comunale verso il proprio Corpo di Polizia, del quale con tutta evidenza, si disconoscono i delicati compiti e le peculiari mansioni".

Non solo le Panda nell'occhio del ciclone. Ieri Giancarlo Cosentino, dirigente della Cisl Roma Capitale, ha scritto alla sindaca evidenziando "furgoni attrezzati senza attrezzi, che metterebbero a rischio la sicurezza degli operatori di Polizia Locale". Secondo Cosentino "i furgoni Peugeot Partner in arrivo non sono attrezzati come i precedenti in dotazione, con tavolo, predellino, porta stampante, luce interna, vano contenitore segnaletica. Di fatto l'unico piano di appoggio per la redazione degli atti risulterebbe in piano scorrevole posto nel bagagliaio posteriore il cui utilizzo verrebbe a creare un grave rischio per la salute e la sicurezza degli operatori".

Sicurezza al centro anche della denuncia della Diccap Roma. Il segretario romano Stefano Giannini a RomaToday: "Le forniture di questi veicoli a noi sembrano smentire le rassicurazioni che ci ha fornito il comando a nostra specifica richiesta visto il ripetersi di incidenti che vedono coinvolti nostri veicoli durante le attività in strada. Abbiamo bisogno di veicoli specializzati per le attività che svolgono. Così come non è possibile che esista un vigile tuttofare non può esistere per un servizio di polizia un veicolo tuttofare".

C'è anche un altro aspetto relativo alle nuove forniture ed è quello che riguarda le auto civetta. Distribuite in questi giorni in tre gruppi della Capitale hanno lasciato, sinora, a bocca aperta i vigili che dovranno utilizzarle. Si tratta di Panda arancioni che di certo non passano inosservate.

Abbiamo mostrato la foto in possesso di RomaToday a Stefano Giannini che, con sorriso amaro, commenta: "Non può esistere un veicolo arancione se deve fare servizi di nascosto. Abbiamo una dirigenza scollegata rispetto al nostro lavoro forse attenta solo a non dispiacere il politico di turno. Se tagli vogliono, allora sarebbe stato giusto tagliare il numero dei mezzi idonei a disposizione". Usa l'ironia invece Marco Milani dell'Ugl: "Se confermate queste auto arancioni avrebbero una duplice funzione, ovvero di aiuto al mantenimento della sicurezza, essendo facilmente individuabili, e di invito alla pace essendo l'arancione il colore della religione buddista".