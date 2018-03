A Pamela Mastropietro verrà dedicata una via di Roma: passa la mozione in Aula

Roma intitolerà una via, una piazza o uno spazio pubblico alla memoria di Pamela Mastropietro, la 18enne romana barbaramente uccisa a Macerata, il cui corpo è stato fatto a pezzi e fatto ritrovare in due trolley sul ciglio di una strada nelle campagne di Pollenza. L'Assemblea capitolina ha infatti approvato all'unanimità una mozione presentata da Fratelli d'Italia, a prima firma del consigliere Francesco Figliomeni, che chiede di derogare alla norma che prevede lo scorrere di almeno 10 anni dal decesso per l'intitolazione di una strada.

In Aula al momento del voto era presente anche lo zio di Pamela, l'avvocato Marco Valerio Verdi, che svolge le funzioni di difensore nel processo in corso. Il prossimo 13 aprile alle 19 a Roma verrà organizzata una fiaccolata in memoria di Pamela. "Ringrazio il sindaco Raggi che rispondendo all'appello di Giorgia Meloni ha consentito che la sepoltura avvenisse al cimitero del Verano. Ora chiediamo che il sindaco si faccia promotore verso il prefetto per portare avanti l'istanza di intitolazione di una strada a Pamela Mastropietro, dopo aver già dimostrato la sua attenzione sulla vicenda e per questo la ringraziamo pubblicamente, poichè su questi temi non ci può essere divisione politica" ha detto Figliomeni illustrando in Aula la mozione.

Il consigliere di Fdi ha poi sottolineato che "per il gesto di Firenze in cui ha perso la vita un cittadino senegalese, e che noi condanniamo esprimendo vicinanza alla famiglia, si sono levati scudi e hanno sfilato sindaci, mentre non capiamo perchè non ci sia la stessa attenzione, anche mediatica, per il caso di Pamela Mastropietro. Auspichiamo con questo atto di dare un po' di pace e serenità alla famiglia".

(Fonte Agenzia Dire)