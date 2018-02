Palozzi: "Al fianco dei lavoratori del trasporto disabili. Rassicurazioni dall'AslRm2"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

“Questa mattina ho partecipato al presidio di protesta dei lavoratori Meditral, società che da oltre dieci anni garantisce il servizio di trasporto disabili per l’AslRm2 e che recentemente ha perso la gara, vinta da un’altra grazie a un’offerta molto più bassa. Una situazione allarmante, che mette a rischio il futuro occupazionale di 170 operatori. Dopo il sit-in di protesta, civile e pacifico, con una delegazione di lavoratori siamo stati ricevuti dai responsabili dell’azienda sanitaria: un confronto serio e democratico, nel corso del quale i dirigenti dell’AslRm2 hanno preso impegni precisi e importanti per la tutela de lavoratori, in primis il reale e completo riassorbimento dei lavoratori all’interno della azienda vincitrice dell’appalto per il servizio di trasporto disabili. Un primo passo che ci soddisfa e, soprattutto, contribuisce a dare maggiori certezze a questi 170 lavoratori. Chiaramente, non abbassiamo la guarda e rimaniamo vigili affinché le promesse dell’AslRm2 vengano effettivamente rispettate, così come tutti gli adempimenti contrattuali previsti dal bando di gara”. Così, in una nota, il consigliere regionale di Forza Italia, Adriano Palozzi.

Gallery