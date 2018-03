Piazza di Spagna: abbattuta una palma storica uccisa dal punteruolo rosso

Dopo villa Torlonia, che ha perso ben 29 esemplari, e ancora villa Ada e villa Sciarra, è la volta di una delle quattro, storiche, palme di piazza di Spagna. A stabilirlo una nota protocollata del dipartimento Ambiente, che prevede l'abbattimento dell'albero ucciso dal puntuerolo rosso, parassita responsabile di una vera e propria moria nei parchi della Capitale.

Alte decine di metri, le quattro palme del cuore centro romano, fanno parte da oltre mezzo secolo di uno degli scorci più fotografati al mondo. Ora però ne sono rimaste tre. Del 23 marzo la comunicazione del dipartimento inviata all'ufficio sistema Arboreo cittadino con richiesta di autorizzazione, anche alla Soprintendenza, perché la zona, si sa, è sottoposta a vincolo.

In realtà i primi sopralluoghi dei tecnici sono avvenuti già a gennaio, e il via libera del Mibact è datato 2 febbraio. Dopodiché l'esemplare è stato tirato giù. Come d'altronde sta avvenendo da anni con decine di palme, malate e incurabili, che affollano, soprattutto, i parchi pubblici. Ma il Comune per piazza di Spagna promette la sostituzione dell'albero, finanze permettendo. "Sarà cura di questa amministrazione - è scritto nella determina - di provvedere al rempianto previsto successivamente all'ottenimento dei fondi in bilancio".