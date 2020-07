Palestre scolastiche, Lozzi smentisce il Campidoglio: “Non è vero che il Comune ne ha riqualificate 125”

E’ guerra di numeri. Quante sono le palestre che l’amministrazione cittadina ha effettivamente ristrutturato nelle scuole? I vari livelli istituzionali forniscono dati tra loro fortemente divergenti.

Un record contestato

“Avete mai conosciuto un Sindaco che durante il suo mandato ha ristrutturato 125 palestre scolastiche?”. La questione è stata posta in chiave retorica del presidente della Commissione Sport Angelo Diario. Sulla propria pagina facebook il consigliere pentastellato ha attribuito a Virginia Raggi la mirabile impresa. “Se non l'avete vista tagliare 125 nastri è perché ha passato i suoi giorni a continuare a lavorare ma ciò non significa che queste notizie non debbano essere comunicate”. La notizia però, secondo Monica Lozzi, la presidente eletta tra le file del M5s nel Municipio VII, è di tutt’altro segno.

Palestre realizzate e da realizzare

“Non è vero che le palestre riqualificate da Roma Capitale siano 125. Sul sito istituzionale leggiamo infatti che quelle ristrutturate dal Comune sono 39 e che nei prossimi 2 anni interverrà su altre 30. Se la matematica non è un'opinione – ha scritto Lozzi sulla propria pagine istituzionale – le altre 56 palestre saranno riqualificate a cura dei Municipi”. Il verbo utilizzato dalla minisindaca è però declinato nel tempo futuro.

I numeri del Municipio VII

Tra gli interventi che, in prospettiva, verranno realizzati, se ne contano molti anche nel territorio più popoloso della Capitale. “Nel nostro Municipio – ha spiegato Lozzi – abbiamo affidato l'appalto per il restauro di altre 17 palestre. Sono distribuite in tutto il nostro territorio ed i relativi lavori inizieranno a breve”. Significa, a conti fatti, che sono oltre il 35% di quelle destinate ad essere sistemate dai quindici enti di prossimità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le risorse investite

Nel presente invece sono tre le scuole che hanno già beneficiato dei fondi municipali. Tra queste c’è anche un campetto esterno polivalente. Si trova al Quadraro, in via Marco Decumio. Ed è stato realizzato dall'Ente di prossimità perchè 500 studenti dell'IC Damiano Chiesa non avevano più uno spazio dove fare educazione fisica. Per loro, il Municipio VII, ha trovato anche seicentomila euro. Serviranno a rifare la palestra scolastica.