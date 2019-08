Palasport, il tentato incendio accende la polemica sulla riqualificazione: "Promesse di Frongia sbriciolate"

Il tentato incendio del Palazzetto dello Sport di viale Tiziano riaccende la polemica politica sulla struttura: "E' novembre 2016, quando l’assessore allo Sport Daniele Frongia ‘trombeggia’ su Facebook: ‘Palazzetto dello Sport, ritornerà ad essere uno dei simboli della rinascita dello sport a Roma'", denuncia consigliere del PD capitolino Giovanni Zannola. Nel titolo dell'articolo postato si legge che i lavori sarebbero iniziati presto. Oggetto dell'articolo una delibera di giunta con l'approvazione del progetto definitivo per la manutenzione straordinaria della struttura con la quale il Campidoglio chiedeva un mutuo da 1.980.000.

Nel palazzetto hanno giocato fino al giugno del 2018 le squadre della categoria ‘A2’ di basket, la Virtus Roma ed Eurobasket, e la Roma Volley. I lavori, in totale, dovrebbero costare 2,9 milioni di euro divisi su due lotti, interno ed esterno, e dovrebbero durare circa due anni. I cantieri, annunciati per il 2019, non sono ancora partiti.

"Siamo ad agosto 2019", continua Zannola, "dei lavori annunciati neanche l’ombra e non solo, la struttura ora completamente abbandonata è sempre più spesso oggetto di barbarie da parte di teppisti. Questo è il risultato dopo tre anni. Tre anni anche dall’adozione in Assemblea Capitolina della delibera che stanziava 1.980.000 euro per i lavori di ristrutturazione dell’impianto. Che fine hanno fatto questi denari?". Per Zannola si tratta de "l’ennesimo annuncio andato a vuoto che va ad aumentare il paniere di medaglie della vergogna collezionate dalla giunta Raggi. Ho già chiesto al presidente Palumbo la convocazione di una commissione Trasparenza per avere al più presto conto dei mancati interventi previsti e finanziati dal Campidoglio".