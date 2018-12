Nidi e terzo settore, il Comune non paga? La colpa è di un dirigente 

Un dirigente dall’operato poco virtuoso sarebbe all’origine del blocco dei pagamenti da parte del Comune ai gestori dei nidi convenzionali in seria difficoltà con l’erogazione dei servizi, e all’intero comparto del terzo settore che proprio oggi ha denunciato in conferenza stampa un debito dell'ente locale per 9 milioni di euro.

Secondo quanto appreso da RomaToday da fonti del Campidoglio, si indaga su un dipendente della Ragioneria generale, addetto al rilascio delle autorizzazioni propedeutiche al passaggio delle fatture alla Tesoreria. E sulla base di una serie di primi approfondimenti effettuati, sarebbe emersa l'inadeguatezza operativa e gestionale del dirigente, data l'azione amministrativa giudicata insufficiente sotto il profilo di regolarità e tempestività degli interventi. Con gli effetti, devastanti, denunciati da chi eroga servizi per conto del Campidoglio. Vedi, tra tutti, gli asili nidi in convenzione, circa la metà (200) del totale.

Eccola dunque, la spiegazione tanto attesa di gravi ritardi e inadempienze che vanno avanti da più di un anno. Ma ora la sindaca promette un giro di vite. Mentre continueranno nei prossimi giorni gli accertamenti sui profili di responsabilità della persona, con provvedimenti disciplinari eventuali, Raggi, come riferito a RomaToday, ha inoltrato una lettera agli uffici e alla Ragioneria. I toni sono duri e puntano a che si sani al più presto l'emergenza. Con una priorità: riportare le procedure nei binari di un regolare funzionamento e procedere con la massima urgenza a sanare tutti i ritardi.