Regione: "Entro il 2020 il Lazio avrà 12 nuovi ostelli, uno negli spazi del Santa Maria della Pietà"

Nuovi spazi per l'ospitalità, la cultura e per la promozione di iniziative turistiche: entro il 2020 la Regione Lazio, è la promessa, avrà 12 nuovi ostelli. Uno a Roma, presso l'ex ospedale Santa Maria della Pietà, atteso da anni, che sarà in grado di ospitare fino a 138 persone, e 11 diffusi sul territorio. Il tutto grazie al progetto "Itinerario Giovani" finanziato con fondi delle Politiche giovanili e della Presidenza del Consiglio dei Ministri con i quali saranno anche realizzati 10 nuovi spazi per l'animazione culturale.

Si tratta, si legge in una nota stampa, di "un progetto da 5,7 milioni di euro lanciato dalla Pisana per sostenere i territori attraverso la valorizzazione di beni pubblici: palazzi, uffici, scuole, caserme, stazioni, luoghi di culto non utilizzati se non addirittura abbandonati, spiega la nota. Porterà complessivamente alla realizzazione di 21 nuovi spazi: 11 ostelli e 10 siti di animazione culturale per stimolare la creatività e l'aggregazione giovanile".

La realizzazione dei progetti, inoltre, sarà gestita da organizzazioni formate da ragazze e ragazzi under 35 che avranno il compito di riattivare i luoghi, attrarre flussi esterni e coinvolgere le comunità giovanili locali. "Siamo partiti dall'esperienza pilota del Castello di Santa Severa che abbiamo riqualificato e reso accessibile a tutti grazie a un complesso museale e a un ostello dai prezzi contenuti in grado di ospitare fino a 42 persone - dice il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti - la prossima tappa sarà l'apertura entro l'anno di un ostello a Roma, presso l'ex ospedale Santa Maria della Pietà ed entro il 2020 di 11 nuovi ostelli diffusi sul territorio che offriranno non solo servizi ricettivi ma anche attività di promozione culturale e territoriale con il coinvolgimento delle organizzazioni giovanili".

Gli ostelli, quindi, spiega la nota, non saranno solo nuovi luoghi adibiti all'accoglienza, ma anche realtà multifunzionali destinate alla ricezione turistica e alla promozione culturale con l'ideazione di eventi e attività, percorsi turistico-naturali che valorizzino le risorse paesaggistiche, storico-archeologiche e i prodotti locali del territorio regionale. "Con questo investimento vogliamo rendere il Lazio un luogo sempre più attrattivo dal punto di vista turistico e culturale - prosegue Zingaretti - incentivando azioni di partecipazione sociale dei giovani, coinvolgendoli nella definizione e nell'animazione degli itinerari, e rendendoli attori primari della valorizzazione del territorio in cui vivono. Dobbiamo dare spazio alle nuove generazioni, permettendo ai ragazzi di rimanere a vivere nei luoghi in cui sono nati, disincentivando a ogni costo la loro fuga. La creazione di questo progetto punta a rinsaldare i valori delle comunità e a creare occupazione ed economia".

Gli 11 nuovi ostelli saranno realizzati entro il 2020, ogni progetto riceverà un finanziamento che coprirà per il 50% i lavori di ristrutturazione e allestimento e per il 50% le attività di promozione nella fase di lancio. I nuovi ostelli si trovano in tutte e 4 le province del Lazio. Questi invece i comuni che ospiteranno i 10 centri che ospiteranno progetti dedicati alla creatività e all'aggregazione giovanile: Cassino (FR), Roccasecca dei Volsci - Prossedi - Maenza (LT), Latina, Riserva naturale regionale Nazzano Tevere- Farfa (RI), Rieti, Parco naturale Bracciano-Martignano (Roma), Zagarolo (Roma), Vasanello (VT), Bagnoregio (VT) e Ronciglione (VT).