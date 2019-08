Sanità, l'ospedale dei Castelli aumenta di 52 posti letto

L'ospedale dei Castelli cresce di 52 posti letto accreditati, 48 ordinari e 4 in day surgery. E' l'effetto del decreto 132 firmato oggi dal commissario ad acta Nicola Zingaretti.

Per quanto riguarda i 48 posti letto ordinari: 15 sono per la medicina generale, 11 per la medicina d’urgenza, 10 per la cardiologia, 4 per neonatologia, 4 per day surgery, 3 per chirurgia generale, 3 per ortopedia e traumatologia e 2 per psichiatria. Con questo ampliamento il nuovo ospedale dei Castelli a sei mesi dalla sua apertura raggiunge un totale di circa 200 posti letto.

“In questi primi sei mesi di attività della struttura" ha commentato l’Assessore alla Sanità e l’Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato "tutti gli indicatori sono in crescita sia per quanto riguarda i volumi delle prestazioni che l’aumento del peso specifico delle complessità trattate. Oggi il sistema sanitario del Lazio con l’uscita dal commissariamento torna ad investire sui territori”.