Il progetto del M5s: un orto in ogni scuola, ma solo dove c'è un giardino

Un orto didattico in ogni scuola, per promuovere la cultura ecologica e sensibilizzare all’educazione ambientale. Attraverso la coltivazione dell’orto i ragazzi potranno conoscere da vicino i fenomeni legati ai cicli della natura e l’importanza della cura dell’ambiente naturale e urbano, con una iniziativa che punta sulla sinergia tra teoria e prassi.

Questo l’obiettivo del progetto presentato dall’Assessorato alla Sostenibilità Ambientale, approvato con una memoria di giunta, che prevede l’avvio delle procedure e dei percorsi per l’allestimento degli orti nelle scuole della Capitale. Ogni orto sarà realizzato con un sistema modulare di cassoni di legno, adattabile a spazi diversi, accessibile anche agli utenti diversamente abili. Il primo prototipo di orto modulare sarà costruito nella sede dell’Assessorato di Porta Metronia, in modo che i diversi istituti possano verificarne il funzionamento e procedere al confronto con lo spazio a disposizione.

Secondo l’assessora alla Sostenibilità Ambientale Pinuccia Montanari “occorre oggi un cambio di mentalità, l’educazione a nuovi stili di vita, a una cultura ecologica per un futuro sostenibile e a misura di ambiente Lo facciamo a partire dalle nuove generazioni con progetti educativi come ‘1000 orti per 1000 giardini’ Il nuovo progetto si pone l’obiettivo di “sensibilizzare i giovani all’educazione ambientale, a un senso di responsabilità verso la natura, ma anche all’importanza del decoro urbano, alla cura per il riciclo e alla corretta differenziazione dei rifiuti” verso una conversione ecologica della città.

I ragazzi delle scuole potranno diventare di fatto i custodi delle specie orticole autoctone in via di estinzione. “Teoria e prassi devono procedere di pari passo sin dai primi anni di scuola e questa iniziativa si sposa in pieno con la nostra visione di educazione e formazione”, sottolinea l’assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale Laura Baldassarre.

La memoria di giunta arriva dopo la bocciatura in Commissione Ambiente della proposta presentata dal Partito Democratico che prevedeva di chiedere ai municipi spazi in concessione per gli istituti capitolini che non dispongono di spazi idonei alla realizzazione di un orto. La Commissione Ambiente infatti sarebbe a lavoro al nuovo Regolamento del Verde.