Campidoglio, ok dell'Oref al bilancio di previsione

L’Oref, l’Organismo di revisione economico finanziaria del Campidoglio, ha espresso parere favorevole alla proposta di Bilancio di previsione 2018-2020 e al Documento unico di programmazione triennale (Dup), approvati dalla giunta capitolina e che ora verranno sottoposti al voto dell’Assemblea Capitolina.



"Il collegio dei revisori ha riconosciuto la coerenza interna e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la coerenza e congruità del Dup rispetto alle linee programmatiche di mandato e allo stesso schema di bilancio" fanno sapere dal Campidoglio. Ricordiamo che lo stesso organo diede bocciò la prima stesura del precedente bilancio previsionale e a quello consolidato di settembre.



"Il parere - si legge ancora nella nota stampa - contiene una serie di osservazioni e prescrizioni, che tra l’altro riguardano: l’emersione continua di debiti fuori bilancio riferibili alle passate amministrazioni; l’adeguamento del Fondo passività potenziali generabili dai contenziosi, dalla gestione delle società partecipate, dai Punti verde qualità e dalle acquisizioni sananti. Viene inoltre raccomandata un’azione incisiva sulla capacità di riscossione, anche mediante la predisposizione di piani di gestione e valorizzazione del Patrimonio di Roma comunque previsti nel Dup".



Soddisfatto l'assessore al bilancio Gianni Lemmetti. "L’organo di revisione, al quale va dato atto dello spirito di collaborazione con cui ha lavorato insieme agli uffici capitolini per una pronta redazione del parere, ha riconosciuto la correttezza e il rigore con cui sono stati costruiti il Dup e il progetto di bilancio triennale" dichiara l’assessore "fissando gli obiettivi da raggiungere e assegnando le risorse necessarie per garantire servizi e investimenti a favore della città. Le criticità segnalate dal collegio riguardano principalmente problematiche strutturali ereditate dal passato, proprio a causa di una mancata programmazione delle spese che spesso non trovavano adeguata copertura nelle entrate. Noi stiamo pagando i debiti fuori bilancio, mettendo in sicurezza i conti dai rischi potenziali, rafforzando l’attività di accertamento delle entrate e avviando finalmente una seria attività programmatoria. Ma soprattutto abbiamo la possibilità di approvare il bilancio nei tempi, così da consentire alle strutture di erogare subito i servizi ai cittadini. Dopo tanti anni Roma torna alla normalità, ripristinando legalità e correttezza nell’azione economica e amministrativa".