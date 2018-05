Ordinanza anti zanzare: multe per chi non provvede al taglio dell'erba. "Vale anche per il Comune?"

Da cinquanta a cinquecento euro di sanzioni da comminare a chi non rispetta le regole. L'ordinanza della Sindaca Raggi sui provvedimenti per "prevenire e controllare le malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare da zanzare tigre" elenca una serie di comportamenti cui i privati devono attenersi.

Il pericolo dell'erba alta

Si parte da una premessa. Negli ultimi vent'anni, le mutate condizioni atmosferiche, hanno favorito il diffondersi della zanzara tigre in tutto il territorio italiano. Ma ci sono dei fattori, citati nel dispositivo, che tendono a facilitarne la proliferazione. E' il caso dell''"erba alta e delle sterpaglie" che, come indicato nell'ordinanza, "costituiscono un habitat favorevole per l'annidamento delle zanzare". Ne conseguono una serie di prescizioni, rivolte all'utenza privata.

Le multe ai privati

I cittadini dovranno provvedere "al periodico taglio dell'erba nei cortili, nei terreni e nelle aree incolte". Inoltre si dispone, alle utenze private ed agli enti preposti, di "tenere sgombri i cortili e le aree aperte da sterpi e rifiuti di ogni genere e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza". Le eventuali inadempienze, saranno sanzionate. Dalla Polizia Locale che sarà incaricata dai Municipi "dell'attività di controllo dell'esecuzione del porovvedimento" e quindi sempre dai Munici gli agenti saranno invitati a "comminare le previste sanzioni".

Sanzioni e disinfestazioni

La gran parte delle aree verdi incolte della Capitale però, sembrano imputabili alla latitanza del Servizio Giardini. Le continue segnalazioni che i cittadini inoltrano, da una parte all'altra della Capitale, ne rappresentano una plastica dimostrazione. D'altra parte anche le richieste d'intervento non mancano in una stagione in cui, la ricrescita vegetativa, è naturalmente molto rapida. Da qui l'ironia scatenatasi attorno al provvedimento assunto dalla Sindaca. "Multa ai privati se non provvedono al taglio periodico dell'erba – twitta la consigliera capitolina PD Ilaria Piccolo – ma per per il mancato taglio del verde pubblico, i Vigili chi multeranno, Raggi o Montanari?". Al di là del comprensibile sarcasmo, c'è spazio anche per un interrogativo serio. Ma soprattutto – incalza la consigliera Piccolo - le disinfesazioni pubbliche quando si faranno?"