Cerveteri dichiara guerra al gioco d'azzardo, sale slot chiuse alle 20 e nuove aperture limitate

Cerveteri dichiara guerra al gioco d'azzardo. Il Comune a nord-ovest di Roma, infatti, ha emanato un'ordinanza con la quale limita l'apertura all'interno del territorio di sale da gioco e videolottery. L'Ordinanza, vieta l'apertura di sale da gioco, sia tradizionali che videolottery, e di spazi per il gioco che "siano ubicati in un raggio di 500 metri, misurati secondo il percorso pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri di aggregazione sociale, centri giovanili o altre strutture culturali, ricreative e sportive frequentate principalmente dai giovani, o da strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale".

Il testo norma anche gli orari di apertura, che potranno "estendersi essere dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i festivi". Gli apparecchi, nelle ore di sospensione del funzionamento, devono essere "spenti tramite l’apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio e essere mantenuti non accessibili". La mancata osservanza dell’Ordinanza, comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 500 euro.

"Una piaga sociale. Un triste fenomeno che negli ultimi anni ha ridotto sul lastrico famiglie, imprenditori, che speranzosi di fare il colpo della vita e di sistemare con le vincite grandi o piccoli problemi, si sono ritrovati a dover pagare debiti di migliaia di euro", ha commentato il sindaco Alessio Pascucci.

"Questa ordinanza non è che il punto di partenza – conclude il Sindaco – Puntiamo infatti a voler ridurre l'offerta e la possibilità di gioco e, soprattutto, mira ad aiutare quelle persone affette da ludopatia". L'Ordinanza entra in vigore giovedì 1 marzo.