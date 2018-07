Ambusfest: inaugurato l'ambulatorio di Ardea aperto nei week end

Anche l’ambulatorio di Ardea è entrato a far parte della rete “Ambufest”: gli ambulatori medici aperti nel week end e nei giorni festivi. Alla cerimonia inaugurale che si è svolta nella mattina di sabato 14 luglio hanno preso parte l’assessore regionale alla Sanità e Integrazione socio-sanitaria, Alessio D'Amato, il Direttore generale della Asl Roma 6, Narciso Mostarda e dal Sindaco di Ardea, Mario Savarese. L’ambulatorio, che serve i cittadini di Pomezia oltre che Ardea, è aperto dalle ore 10.00 alle ore 19.00.

Regione Lazio: “Abbiamo aggiunto un nuovo tassello alla rete sociosanitaria”

“Aggiungiamo oggi un ulteriore tassello nella rete sociosanitaria territoriale regionale – ha detto l’Assessore D’Amato al termine della cerimonia – Un servizio importante nei weekend e nei giorni festivi che permetterà ai cittadini di non doversi recare esclusivamente al Pronto Soccorso, ma di avere un’assistenza medica vicina e di facile accesso”. “Il nuovo Ambufest, il quarto della Asl Roma 6, consente ai cittadini di Ardea e Pomezia affetti da patologie non gravi o croniche di ricevere le cure anche nei fine settimana senza allontanarsi da casa e senza affollare impropriamente i pronto soccorsi. Un passo in avanti dunque, verso una rete dei servizi sempre più connessa e verso una maggiore appropriatezza delle cure", ha dichiarato il Direttore generale della Asl Roma 6, Narciso Mostarda.

Il sindaco di Ardea: “Frutto di un lavoro proficuo tra Comune e Regione”

“Il Comune di Ardea si arricchisce di un nuovo servizio sanitario nel suo polo di via Dei Tassi. È il frutto di un lavoro di concertazione profonda attuata in un tavolo tra il Comune e la stessa azienda sanitaria. Ardea è una città ormai di 50.000 abitanti ed è giusto che abbia servizi sanitari completi che possano tendere ad affrontare più esigenze. L'ambulatorio festivo si inquadra perfettamente in questo progetto e va ad ampliare l’offerta già presente”, ha spiegato il Sindaco di Ardea, Mario Savarese.